Gatto Siamese: crescita, svezzamento e come occuparsene?

Come prendersi cura dei gattini Siamesi appena nati?

Assicurati che siano al caldo;

Provvedi all'alimentazione;

Trova loro un giaciglio comodo;

Prenditi cura dell'igiene;

Stimola i loro bisogni;

Pensa al gioco e alla socializzazione;

Provvedi alla loro salute;

Occupati dello svezzamento.

Se i cuccioli hanno la loro mamma le tue preoccupazioni riguarderanno solo che tutto proceda come si deve (in particolare le poppate), seguendo le indicazioni del veterinario. Se invece i cuccioli di gatto Siamese sono orfani o senza mamma, dovrai sostituirti in tutto a lei.

Il veterinario ti mostrerà come dare loro da mangiare (ricorda, solo latte per gatti, mai per umani) e in quali quantità. In casa dovrai tenerli al caldo e dare loro un giaciglio comodo. Pensa alla loro igiene, non ci sarà la mamma a leccarli, e assicurati che gli occhietti siano sempre puliti.

Utilizza un panno caldo e umido per massaggiare sia il pancino che l'area genitale dei cuccioli, in modo da stimolare i loro bisogni, che non sono ancora in grado di fare da soli. Quando iniziano a diventare indipendenti occupati della loro socializzazione, offri loro spunti di piccoli giochi, e in breve tempo arriverà il momento dello svezzamento, con cibi solidi.