Crisantemi: perché sono tossici per i gatti? Cosa sapere prima del 2 novembre

In questo articolo parleremo più approfonditamente del motivo per cui i crisantemi sono tossiche per i gatti e di quali sintomi si noteranno in caso di avvelenamento e contatto.

I crisantemi si trovano comunemente nelle composizioni floreali e nelle decorazioni autunnali: ciò rende possibile un incontro ravvicinato con il nostro amico a quattro zampe. Ma i crisantemi sono velenosi per i gatti? Sì, sono piante tossiche se ingerite e si dovrebbe evitare di coltivarle o usarle per decorare casa se si ha un gatto.

Il crisantemo (Chrysanthemum è il nome scientifico) è da sempre associato alla ricorrenza dedicata a tutti i defunti, il 2 novembre. La tradizione di depositarne un mazzetto sulla tomba dei propri cari è esclusivamente italiana e deriva dal fatto che questa pianta fiorisce proprio in autunno, alla fine di ottobre, proprio quando da noi cadono le festività di Tutti i Santi e dei Morti. In questo periodo, sono sempre stati disponibili in abbondanza e, nel tempo, si è consolidata l'abitudine di utilizzarli come omaggio per i cari defunti. Ecco perché il cosiddetto "fiore dei morti" viene associato al lutto.

Tutte le parti del crisantemo sono tossiche per il gatto poiché contengono sostanze che possono causare seri danni se le mangia (si va dai disordini gastroenterici fino ai sintomi da avvelenamento più gravi). Inoltre, pur essendo un'evenienza rara per via della pelliccia a protezione, il contatto con questi fiori può irritare la pelle del felino.

Che siano piantati nel tuo giardino o tagliati in un vaso sul bancone della cucina, i crisantemi sono piante autunnali tra le più popolari e comuni, amate per i loro fiori dai colori sgargianti. Sfortunatamente per i proprietari di gatti, queste piante non sono sicure per i nostri amici felini, data la loro tendenza a sgranocchiare i fiori.

Perché i crisantemi sono tossici per i gatti?

I crisantemi contengono composti chimici tossici per i gatti, in particolare piretrine e lattoni sesquiterpenici. Questi composti agiscono per proteggere il fiore dagli insetti e, talvolta, vengono utilizzati per creare pesticidi e repellenti per gli stessi. Tuttavia, i gatti sono particolarmente sensibili a queste sostanze: mangiare i crisantemi o anche solo entrare in contatto con i fiori può causare avvelenamento.

Le piretrine tendono a irritare il tratto gastrointestinale , ma il vero pericolo risiede nel potenziale della sostanza chimica di danneggiare il sistema nervoso . Le piretrine vengono utilizzate per creare piretroidi sintetici, composti sinteticamente modificati ad azione prolungata, che vengono utilizzati nei prodotti per la prevenzione delle pulci e delle zecche per cani. I crisantemi contengono la forma naturale di piretrine, che sono presenti in una concentrazione inferiore e non persistono a lungo nell'ambiente. Pertanto, sarebbe necessario ingerire un estratto vegetale concentrato o un numero molto elevato di crisantemi prima che si manifestino segni neurologici. La tossicità della piretrina nei gatti è più comune dopo l' uso accidentale di prodotti per il controllo dei parassiti dei cani. La sostanza chimica tossica viene rapidamente assorbita nel corpo del gatto dopo l'ingestione o il contatto con la pelle e può causare tremori o convulsioni.

I lattoni sesquiterpenici sono, invece, noti irritanti della pelle presenti in varie piante, crisantemi compresi e l'eventuale contatto diretto della pelle con i fiori può tecnicamente causare una reazione. Fortunatamente, è improbabile che il semplice sfioramento della pianta causi problemi, poiché il pelo del gatto protegge la cute.

Tutti i tipi di crisantemi sono tossici per i gatti?

I crisantemi appartengono al genere Chrysanthemum e fanno parte della famiglia delle Asteraceae. Ci sono circa 40 specie di crisantemo e oltre 100 varietà disponibili presso i fioristi.

Tutti i tipi di crisantemi sono considerati velenosi per i gatti e la dose tossica minima non è nota, quindi è importante segnalare tempestivamente l'esposizione al veterinario. In generale, è meglio evitare di portare i crisantemi a casa, per tenere al sicuro il proprio gatto.