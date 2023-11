Criceto russo: caratteristiche e come prendersene cura

Come altre tipologie di criceti, anche il criceto russo è dotato di tasche guanciali nelle quali può immagazzinare il cibo durante la sua ricerca per poi depositarlo non appena farà rientro nella propria tana.

Il criceto russo ha una lunghezza media di 8-10 centimetri per 30-40 grammi di peso. La coda sembra inesistente per via delle ridotte dimensioni che si aggirano intorno ai 5 millimetri.

Come tenere un criceto russo in casa?

In casa, il criceto russo viene tenuto all'interno di gabbie. Chiaramente, le dimensioni devono essere sufficienti a garantire piena libertà all'animale, senza farsi ingannare dalle piccole dimensioni del roditore.

Trattandosi di animali molto territoriali, in linea generale, i criceti russi possono essere gestiti in coppia o gruppi solo se abituati fin da piccoli. In caso contrario, potrebbero diventare piuttosto aggressivi l'un con l'altro, soprattutto una volta raggiunta la maturità sessuale.

All'interno della gabbia possono essere posizionati diversi ripiani e scale posti a diverse altezze, in modo da aumentare la superficie disponibile per il movimento.

Oltre a ciò, la gabbia deve essere arricchita con nascondigli dove il criceto russo può costruire la sua tana e da altri accessori come tubi o ruote (meglio quelle piene rispetto a quelle aperte composte da sbarre dove il piccolo criceto russo potrebbe incastrarsi e farsi del male).

Il substrato della gabbia deve essere atossico, morbido e non irritante, ad esempio, si possono utilizzare fieno, tutolo di mais, pellet di carta, ecc.

L'acqua deve essere sempre fresca e a disposizione: può essere fornita all'interno di una ciotola pesante (di odo che sia difficilmente spostabile o ribaltabile dall'animale) posta all'interno della gabbia, oppure tramite abbeveratoio a goccia (beverino). Il cibo può essere fornito all'interno di una ciotola. Nel caso si somministri cibo fresco, questo andrà rimosso quando non consumato al fine di evitare che marcisca.

Alcuni autori consigliano, inoltre, di posizionare della sabbia per cincillà nella gabbia, in modo tale che il criceto russo possa farsi dei bagni di sabbia per mantenere il pelo pulito.

Poiché i denti del criceto russo sono a continua crescita, è opportuno fornire all'animale rametti da sgranocchiare per far sì che possa mantenere gli incisivi ad una lunghezza idonea. Chiaramente, si dovranno utilizzare materiali non tossici e non pericolosi: in commercio esistono prodotti realizzati esattamente per questo scopo.

La gabbia va posizionata in un ambiente tranquillo, al riparo da sbalzi termici.