Perché il criceto perde il pelo? Quando si adotta un piccolo roditore la gestione della sua salute è prioritaria e dato che fra gli aspetti che più inteneriscono dei criceti c'è proprio il loro manto soffice e folto, se ci accorgiamo che il criceto perde il pelo potremmo allarmarci. In effetti, quando questa condizione si verifica denota uno stato di malessere. Di conseguenza, il primo e immediato consiglio che ci sentiamo di darvi è quello di contattare un veterinario specializzato: meglio fare una telefonata in più ed essere tranquillizzati, piuttosto che sottovalutare un problema che potrebbe aggravarsi. Detto ciò, adesso approfondiremo l'argomento, ma prima ricordatevi di unirvi al nostro canale Whatsapp e di seguirci su Instagram per non perdere neanche una notizia su salute e benessere, anche dei nostri amici animali.

Criceto perde il pelo, le cause Carenze nutrizionali;

Parassiti e funghi;

Sfregamento;

Muta;

Patologie;

Stereotipie. Quando il criceto perde il pelo il veterinario ricerca in questa rosa di possibilità la motivazione scatenante. Con un'anamnesi il più possibile dettagliata lo specialista ha sicuramente la possibilità di farsi un'idea più precisa del quadro clinico e trovare, nel caso servisse, il rimedio più appropriato.

Dieta non equilibrata Per il benessere di un animale domestico l'alimentazione è un aspetto fondamentale, che si ripercuote a cascata sulla qualità della vita. Con il termine alopecia si intende una perdita considerevole e fuori norma del pelo, esattamente come succede agli esseri umani con i capelli o i peli. L'ipovitaminosi B, quindi la carenza di vitamina B può provocare questo disturbo, accompagnato a debolezza, letargia e inappetenza. Si tratta di una condizione potenzialmente grave, perché quando a mancare è la vitamina B6 le conseguenze potrebbero essere fatali. Ecco perché è importante fissare, in concomitanza con una consulenza da parte del nutrizionista veterinario, una dieta sana ed equilibrata, che tenga conto dell'età, dello stile di vita e delle condizioni generali di salute.

Il criceto perde il pelo e si gratta L'antiparassitario è fondamentale per gli animali domestici e il criceto che perde il pelo potrebbe avere prurito e fastidio in generale proprio a causa della presenza di ospiti indesiderati. Acari, pidocchi e pulci sono i più comuni e posson provocare lacerazioni anche profonde a seconda dell'intensità con cui si gratta il roditore. Anche lo sfregamento causato da una gabbia del criceto troppo piccola, similare come effetto al grattarsi con insistenza, può provocare l'alopecia. È il continuo attrito con le parti metalliche che porta al graduale indebolimento del pelo e alla sua caduta. Inoltre, va precisato che degli spazi inadeguati possono portare il criceto a mordere la gabbia. È importante quindi, soprattutto se si è alla prima esperienza, imparare ad accudirlo già attraverso un ambiente a misura di animale domestico.

Il criceto fa la muta o è malato? Se il criceto perde il pelo durante la primavera o l'autunno non c'è da preoccuparsi. Come il cane o il gatto fa la muta per prepararsi alle stagioni estiva o invernale. Qualora si dovessero avere dubbi o, rispetto alle esperienze pregresse, si dovessero notare delle anomalie contattare il veterinario di fiducia non è mai sbagliato. Infatti, non è da escludere a priori uno stato patologico che può interessare i reni. Anche il linfoma cutaneo a cellule T, meglio conosciuto come tumore delle ghiandole linfatiche può manifestarsi anche con l'alopecia e colpisce soprattutto gli esemplari anziani.

Il criceto perde il pelo perché è stressato Esattamente come gli esseri umani, anche gli animali possono avere disturbi psicofisici. Uno stile di vita inadeguato, un ambiente poco idoneo alle loro esigenze, una carenza di attenzioni possono essere tutte cause scatenanti di alopecia da stress. I criceti, poi, sono molto attivi e non amano annoiarsi, se non hanno stimoli a sufficienza. Non è raro che, se trascurati, sviluppino stereotipie: azioni ossessivo-compulsive prive di motivazioni reali. Sapere come pulire il criceto è importante, ma se lui lo fa continuamente potrebbe essere in uno stato di ansia. Il continuo sfregamento è la causa che provoca la perdita localizzata di pelo. Basta quindi che cambi abitudini per guarire e tornare a essere felice.