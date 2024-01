Il criceto morde la gabbia: cosa succede? Avere degli animali domestici in casa richiede grande attenzione e spirito d'osservazione. Non può bastare dar loro del cibo per prendersi cura di loro. Ciò vale per tutte le specie. Basti pensare a quando il criceto morde la gabbia. Non si tratta di un atteggiamento da considerare nella norma. Un comportamento che, in potenza, può comportare delle conseguenze anche gravi per la sua salute. È dunque importare capire le ragioni dietro questo gesto. Continuate a leggere per comprendere a fondo la questione. Di seguito troverete tutte le informazioni del caso ma sappiate, però, che potete anche unirvi al nostro canale Whatsapp per aggiornamenti e approfondimenti sul mondo degli animali, della salute e del benessere e il profilo Instagram di MypersonalPet, imperdibile per gli amanti degli animali.

Perché il mio criceto morde le sbarre? Noia;

Stress;

Mancanza di stimoli;

Ambiente insoddisfacente;

Cibo insoddisfacente. La noia non è una sensazione che caratterizza soltanto gli esseri umani, anzi. Se il criceto morde la gabbia, potrebbe trovare l'ambiente circostante decisamente poco stimolante per il suo livello d'energia da sfogare. In assenza di attività da svolgere, ecco che scatta la frustrazione. Accumulata una certa dose di stress, trova in quest'attività malsana una via di riallineare i suoi equilibri mentali e fisici. Questo malessere può dipendere anche dal cibo che gli viene proposto, reputato non di suo gradimento. Ciò vuol dire che bastano pochi accorgimenti per riuscire a risolvere questa spiacevole condizione di malessere. Per quanto importante una routine quotidiana, tanto per salute dell'animale quanto per il suo benessere, occorre evitare di scadere in uno stato di inattività. Occorre tener sempre presente la complessità del piccolo organismo che abbiamo accolto in casa. Ha bisogno di attività per potersi sviluppare in maniera corretta. In natura gli animali domestici dovrebbero autogestirsi e scegliere quali attività svolgere. In cattività, invece, siamo noi i responsabili di tale equilibrio tra attività e riposo.

Come evitare che il criceto morda la gabbia? Giocare con il criceto;

Rendere l'ambiente più stimolante;

Limare i denti del criceto;

Cambiare gabbia. Come detto, le conseguenze di tale comportamento possono essere alquanto serie. Ciò è vero nei casi in cui l'atteggiamento risulta ripetuto nel tempo, con il padrone che sceglie di ignorare il tutto o non si avvede per tempo del criceto che morde la gabbia. Alla base di tale comportamento c'è principalmente la noia, quindi per evitare che il criceto morda la gabbia è utile giocare con l'animale. Come ogni animale domestico, ha bisogno di compagnia e non soltanto delle cure basiche. Occorre donargli le giuste attenzioni, così da tenerlo attivo, sano e felice. Lo stress accumulato può derivare, inoltre, anche dalla monotonia dell'ambiente in cui è calato. Questo andrebbe arricchito, studiando in maniera attenta cosa porre all'interno della gabbia. Il criceto trascorrerà molto tempo da solo, quindi una ruota non dovrebbe mai mancare. Si potrebbe anche pensare di cambiare la gabbia, comprandone una studiata appositamente per essere una sorta di mini parco giochi per l'animale. Per quanto riguarda i denti spezzati, invece, in alcuni casi il criceto si comporta in questo modo nel tentativo di limarli. Occorre dunque controllarli attentamente, offrendogli dei rami di alberi da frutto per effettuare questa procedura in sicurezza, senza assimilare metalli, plastiche e altri elementi tossici.

Perché mordere la gabbia può fare male al criceto? Generalmente parlando, la struttura è composta da differenti metalli, dall'alluminio al rame, dallo zinco al ferro. Il tutto ricoperto da uno strato di vernice. L'ingestione continua di metalli è tossica, com'è facile intuire. L'animale può subire delle alterazioni al sistema nervoso, che potrebbero col tempo risultare irreversibili. La vernice può contenere delle particelle di plastica e sostanze tossiche di vario genere. In caso di ingestione prolungata o in grandi quantitativi, il risultato potrebbe essere un avvelenamento letale. A ciò si aggiunge una componente fisica più evidente alla vista: la rottura dei denti.

Perché il criceto si arrampica sulla gabbia? Non soltanto morsi alle sbarre. Il criceto può anche avere la tendenza ad arrampicarsi sulla gabbia. Ciò fa parte di una serie di atteggiamenti aggressivi, che possono vederlo scavare nella segatura, mostrarsi molto nervoso e risultare violento nei confronti del padrone. Tutto ciò rientra in uno stato di malessere generale, tra ansia, stress e noia. Un mix molto complesso, che si manifesta dopo un lungo periodo di accumulo di sentimenti malsani. Ciò vuol dire che l'animale è stato ignorato per molto tempo. Sarebbe il caso di ricostruire un rapporto e inserirlo in un ambiente più stimolante, comodo e adatto alle sue evidenti richieste.