10 cose da sapere sul Beagle

Il Beagle è una razza di cane particolarmente socievole, ideale per chi ha dei bambini e perfetta per chi ama lo sport. Si adatta a diverse situazioni e può vivere anche in appartamento, insieme ad altri animali grazie al suo carattere mansueto .

Per chi è adatto il Beagle?

Bambini;

Chi ama fare movimento;

Chi ha altri animali.

Il Beagle è un cane particolarmente adatto per chi ha dei bambini. Si tratta infatti di un cane da compagnia particolarmente giocherellone e affettuoso, soprattutto con i più piccoli.

Inoltre è un cane intelligente e sensibile, raramente aggressivo se non ha subito dei traumi. Il Beagle è perfetto pure per chi ama fare movimento e vuole vivere all'aria aperta. Ogni giorno dunque andrà portato a fare lunghe passeggiate per dare sfogo a tutte le energie accumulate.

Questo cane ama condividere tempo con i propri simili e con gli esseri umani. Adora stare in compagnia, per questo è ottimo per chi ha già altri animali, anche gatti.