Cosa succede se un cane causa un incidente?

Nel caso specifico in cui un cane sia la causa effettiva di un incidente stradale, oltre ogni dubbio, la responsabilità civile e penale ricade sul padrone o su chi, in quel momento, lo ha in custodia. In caso di randagio , invece, può essere richiesto risarcimento del danno al Comune o all'Asl, dipendentemente dalle normative regionali di dove ci si trova.

Le stesse indicazioni valgono se il cane scappa di casa e provoca un incidente al di fuori del controllo del padrone: il suo microchip (obbligatorio) lo renderà facilmente riconducibile al proprietario, il quale resta unico responsabile dell'incidente. In questo caso esiste però un'eccezione, conosciuta alla legge come " caso fortuito ": ovvero, l'animale dovrebbe essere scappato a causa di un evento esterno imprevedibile ed inevitabile.

In questo caso dunque non sarà possibile richiedere un risarcimento nel caso in cui l'animale dovesse rimanere ferito gravemente o addirittura venire a mancare.

Questo significa che un cane che provoca attivamente un incidente è fonte di problemi per chi lo ha sotto controllo in quel momento. Il padrone, o chi per lui, dovrà risarcire i danni provocati ed eventualmente, qualora fosse il caso, rispondere del reato (penale) di lesioni colpose . Nel caso ancora più tragico in cui il cane dovesse provocare un incidente mortale, il padrone o chi per lui sarà tenuto invece a rispondere del reato di omicidio colposo .

Cosa succede se il cane viene coinvolto in un incidente?

Nella fattispecie in cui il cane sia coinvolto in un incidente, ma non ne sia la causa scatenante, la colpa non è imputabile all'animale. In altre parole, nel caso in cui esistesse la possibilità, attraverso l'uso della normale diligenza alla guida, di evitare l'incidente, è fondamentale sapere (sia per i padroni di animali che per gli automobilisti) che non sarà in nessun modo possibile imputare la colpa all'animale (e di conseguenza al padrone).

In altre parole, se stando attenti alla strada (senza distrazioni come telefono o altre cose) l'incidente poteva essere evitato, la colpa non può ricadere sul cane.