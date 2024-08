Cosa succede se il gatto mangia gli insetti?

Il gatto che mangia un insetto ogni tanto, dopo averlo cacciato, non è di per sé un fenomeno preoccupante , trattandosi invece della normalità. Tuttavia, se l'insetto è velenoso , si possono scatenare problemi intestinali, vomito , diarrea , crampi dolorosi e altre spiacevoli conseguenze.

Quali insetti sono pericolosi per i gatti?

Alcuni tipi di ragni;

Api;

Vespe;

Calabroni;

Millepiedi.

Molti insetti sono sostanzialmente innocui per il gatto e, in alcuni casi, anche quelli che abbiamo elencato, se vengono inghiottiti prima di mordere o pungere, non costituiranno un pericolo.

Non si tratta infatti di un pericolo di ingestione o digestione, quanto più della possibilità (l'insetto, naturalmente, proverà a difendersi) che punga o morda, provocando iniezioni di veleno o, nel peggiore dei casi, una reazione allergica con potenziale shock anafilattico.

Per quanto riguarda ragni e millepiedi, il problema sussiste solo nel caso in cui questi esemplari siano velenosi e di una certa dimensione. Si può affermare con relativa tranquillità che chi vive in città e lontano dalla natura non dovrebbe ritrovarsi questi animali in casa, ma solo piccoli e innocui esemplari che, se cacciati e divorati, non comportano grossi problemi per il gatto, il quale invece avrà integrato un po' di proteine alla sua dieta.

Falene e farfalle non sono pericolose, mentre grilli e cavallette possono, con il loro guscio di chitina, irritare il tratto digerente del felino. Le pulci invece sono in grado di tramettere parassiti, così come le zanzare. Detto ciò, è molto più probabile che questi pericoli si trasmettano attraverso un morso, e non tramite l'ingestione.