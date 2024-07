Cosa succede se il gatto lecca l'antiparassitario?

Che sintomi ha un gatto che lecca l'antiparassitario? Se il gatto lecca l'antiparassitario le reazioni possono essere diverse. La gravità dipende dalla quantità di sostanza ingerita e dalla tempestività con la quale si interviene. I sintomi possono dunque variare: può avere una lieve letargia, così come essere vittima di uno stato di shock.

Cosa succede se un gatto si lecca l'antipulci? Può andare in ipersalivazione;

Può vomitare;

Può avere diarrea. Ecco, in breve, cosa succede se un gatto si lecca l'antiparassitario. È necessario però distinguere fra antiparassitari chimici e naturali. I primi, infatti, hanno un grado di nocività maggiore. In base alla sostanza ingerita, alla quantità e allo stato di salute, l'animale può avere conseguenze più o meno gravi.

Come funziona l'antiparassitario del gatto? I principi attivi degli antiparassitari provocano la morte di pulci, zecche e altri parassiti. Quelli spot-on quasi sempre contengono il fluocianobenpirazolo o il Lotilaner, potenti insetticidi che non possono essere ingeriti nemmeno per errore. Le isoxazoline del Lotiner sono presenti anche nelle soluzioni a compresse, ma in questo caso il veterinario potrebbe aver prescritto pure un antipulci a base di Nitenpyram, una neurotossina diffusa in agricoltura. In tutti i casi è da evitare l'ingestione, altrimenti si rischia l'avvelenamento del gatto. Diversi sono gli antiparassitari naturali a uso esterno. In genere sono a base di olio di Neem, un estratto della pianta azadirachta, oppure altri olii essenziali a base di eucalipto, geranio, lavanda, tea tree e citronella. Anche se né gli antiparassitari chimici né quelli naturali sono fatti per essere ingeriti, gli effetti di quelli chimici sono molto pericolosi per la salute dell'animale domestico. Gli antipulci vegetali non sono riconducibili nemmeno alle piante velenose per i gatti.

Come si riconosce l’intossicazione da antiparassitario? Tremori muscolari generalizzati;

Spasmi;

Convulsioni;

Ipereccitabilità;

Febbre,

Aritmia;

Pupille dilatate;

Morte. Per sapere cosa succede se il gatto lecca l'antiparassitario è necessario capire quali effetti provocano gli insetticidi allo stomaco. Alcuni sono anche molto gravi e necessitano l'intervento tempestivo del veterinario di fiducia. L'importante è non improvvisare e ricorrere al fai da te: si rischia di peggiorare la situazione.

Cosa succede se metto troppo antiparassitario al gatto? Il gatto può essere letargico e debole;

Può essere vittima di una paralisi;

Può avere difficoltà respiratorie. Oltre ai sintomi descritti in precedenza, un felino può presentare un quadro clinico importante non soltanto se lecca l'antiparassitario. Il rischio intossicamento è concreto anche se si verifica un eccessivo assorbimento transcutaneo. È pericoloso anche diffondere antiparassitari nell'ambiente. Infatti, il gatto respirandoli - o camminandoci sopra e leccandosi le zampe - può mettere in circolo nel proprio organismo sostanze velenose che possono risultare estremamente dannose per la sua salute.

Dopo quanto si asciuga l'antipulci? Nel giro di 24 o al massimo 48 ore. Il prodotto si assorbe e non ci sono più rischi, né per il felino né per gli esseri umani che possono avere l'istinto di accarezzarlo. Tuttavia, per non dover scoprire cosa succede se il gatto lecca l'antiparassitario, è bene applicarlo sulla collottola, fra la testa e le scapole. Questo è l'unico punto in cui i gatti che si leccano, per mantenersi puliti in autonomia, non riescono ad arrivare. Inoltre, così facendo non si rischia di disperdere il prodotto ancora non assorbito. Se non si rispettano le giuste dosi, la copertura potrebbe non essere totale e il gatto potrebbe non essere protetto adeguatamente.

Cosa fare se il gatto lecca l’antiparassitario? Bisogna portare il felino dallo specialista. È il veterinario – in base a un'anamnesi dettagliata e una visita accurata – che fa la diagnosi e stabilisce la terapia più adeguata. Non esistono soluzioni univoche, ma cambiano in base alla gravità della situazione e alla sostanza ingerita. Nei casi più gravi, potrebbe essere necessario il ricovero in clinica per la somministrazione di fluidi che diluiscano la sostanza velenosa. La terapia potrebbe includere anche protettori per lo stomaco e il fegato, ma anche farmaci che siano in grado di contrastare la salivazione eccessiva e l'affanno. Il veterinario potrebbe prescrivere benzodiazepine o barbiturici per intervenire sui tremori e sulle convulsioni, in questo modo terrà a bada anche un eventuale innalzamento delle temperature che potrebbe provocare un edema cerebrale secondario.