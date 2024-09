Quali insetti sono pericolosi per i cani? Api;

Calabroni;

Vespe;

Bruchi;

Processionaria;

Farfalla monarca;

Zecche. Se dovessimo fare un elenco di insetti pericolosi per i cani non potremmo che citare api, calabroni e vespe per quanto riguarda le punture, pulci, zecche e processionaria invece per altre tipologie di reazioni che possono mettere in forte pericolo l'animale. Ma cosa succede se il cane mangia gli insetti? Dipende dalla tipologia, cerchiamo di approfondire meglio insieme.

Perché i cani mangiano insetti? Per curiosità;

A volte in modo involontario. I cani sono animali curiosi per natura e talvolta, persino senza volere, può inghiottire insetti che possono causargli dolore, infiammazione o situazioni ben peggiori. Se si tratta di insetti che pungono, tenia o processionaria le possibilità che il cane manifesti reazioni gravi aumentano. Se ci si rende conto che il cane ha ingoiato un insetto potenzialmente pericoloso, la cosa migliore da fare è rivolgersi subito ad un veterinario per un consulto specialistico e comprendere come agire nel modo migliore per tutelare l'animale.

Cosa fare se cane mangia l’insetticida? Capire che tipologia di insetticida ha leccato o ingerito;

Sciacaquare le zone entrate in contatto;

Chiamare il veterinario per avere consigli specifici. Se il cane lecca l'insetticida può andare incontro ad un intossicamento o peggio ad un avvelenamento. Le mosse per tutelare l'animale sono quelle di capire che tipologia di prodotto o insetticida ha ingerito o leccato, sciacquare in modo immediato le zone di contatto e contattare il veterinario di fiducia per avere tutte le informazioni utili e agire in modo tutelante. A ciò consigliamo di aggiungere un monitoraggio attento dei segni di vita del cane evitando di somministrare cibo o farmaci a meno che non sia il veterinario stesso a suggerirlo. Attenzione anche a non indurre il vomito, in caso se ne occuperà la clinica a cui ti rivolgerai.

Cosa succede se un cane si mangia uno scarafaggio? Potrebbe avere segni di allergie;

Potrebbe contrarre batteri o virus. Se il tuo cane dovesse ingoiare uno scarafaggio devi sapere che la maggior parte delle volte questi insetti non creano gravi conseguenze, a meno che il cane non sia allergico: in quel caso potrebbe andare incontro a segni di allergia e sintomi riconducibili ad esso. Attenzione però allo stato di salute dell'animale nei giorni a seguire così da valutare se avesse contratto virus o batteri.

Cosa succede se il cane mangia una cimice? L'alito avrà un pessimo odore;

Potrebbe causare il vomito nel cane. Anche per quanto riguarda le cimici non c'è da temere granché, non sono insetti che contengono sostanze tossiche o velenose quindi non danneggiano il cane e non lo fanno stare male. Le uniche eccezioni possono riguardare i casi di soggetti allergici. Dovrai però gestire un cane con un alito pesante causato dalla cimice stessa e potrebbe avere casi di vomito o nausea.

Cosa succede se un cane mangia un millepiedi? Sono considerati potenzialmente letali o molto pericolosi;

Hanno il corpo ricoperto di una sostanza irritante quando minacciati. Tra gli insetti che il cane non dovrebbe mai mangiare ci sono i millepiedi: seppur piccoli e dall'aspetto innocuo, hanno in realtà il corpo ricoperto di una sostanza fortemente irritante che secernono quando si sentono minacciati. Attenzione poi ad alcune specie in grado persino di iniettare composti tossici. In caso l'animale vi entri in contatto è bene contattare subito la clinica veterinaria o recarsi in loco per un controllo e un piano terapeutico ad hoc.

Cosa succede se un cane mangia una falena? Nulla, non si tratta di un insetto tossico. Molto frequentemente, incuriositi dallo svolazzamento o dal movimento, il cane acciuffa le falene per poi inghiottirle. Per quanto possa spaventarti devi mantenere la calma poiché le falene fanno parte della famiglie delle tarme e non sono pericolose per l'animale, infatti non hanno sostanze tossiche che vengono evidenziate quando ingerite.

Cosa succede se un cane mangia una Scutigera? Non è un animale pericoloso;

Potrebbe causare problemi intestinali;

Nei casi di soggetti allergici potrebbe provocare reazioni. Fa parte della famiglia dei centopiedi, potrebbe causare disturbi intestinali o reazioni allergiche ma si tratta di casi eccezionali. Come il suo morso è del tutto innocuo per gli animali domestici, anche ingerirla può provocare al più nausea e qualche problema gastrointestinale ma nulla di grave.

Cosa succede se un cane mangia un bruco? Dipende dalla tipologia;

Alcuni iniettano veleno o hanno peli urticanti;

Ne è un esempio la processionaria che può risultare letale. La famiglia dei bruchi è molto ampia ed è complicato rispondere a questa domanda in modo univoco. Una volta riconosciuto il bruco e la sua tipologia si ha modo di capire se fa parte di quelli che iniettano veleno o hanno peli urticanti. Trattandosi di insetti potenzialmente molto pericolosi come la processionaria, è bene recarsi immediatamente dal proprio veterinario.