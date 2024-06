Attenzione: tutte le informazioni che seguono sono di carattere editoriale. Per qualsiasi dubbio (e per il bene del vostro animale domestico) è fondamentale consultare il veterinario.

Se il tuo cane ha ingerito del veleno per insetti intervieni immediatamente sciacquando la sua bocca e lavando la pelle entrata a contatto con l'insetticida, usando acqua e sapone di Marsiglia. Gli insetticidi sono potenzialmente letali per i cani , dunque non sottovalutare l'accaduto e chiama comunque il veterinario spiegandogli cosa è accaduto.

Quelli elencati sono i rischi principali se il cane ingerisce un insetticida, per questo è importante agire immediatamente , contattando il veterinario per iniziare una terapia contro la sostanza tossica.

Non somministrare neanche farmaci che non siano stati prettamente suggeriti dal medico e non indurre il vomito.

Il medico potrà dirti se fare una terapia a casa o se è necessario andare in studio. In qualsiasi caso, monitora attentamente i segni vitali del cane (giorno e notte) e non somministrare latte oppure altre sostanze che, al contrario, potrebbero aumentare l'assorbimento del tossico.

Se sei riuscito a cogliere il cane sul fatto, ricordi (come ti abbiamo già accennato) di sciacquare la bocca dell'animale. Non forzarlo a bere: come prima cosa occorre solo eliminare i residui dalla cavità orale e dalla lingua , usando un getto d'acqua non troppo forte. A questo punto, senza mezzi termini, chiama il veterinario.

Se il tuo cane ha ingerito accidentalmente dell'insetticida, cerca come prima cosa di capire di che tipologia si tratta: alcuni possono infatti essere più pericolosi di altri , tra cui i topicidi e i lumachicidi, che sono per altro insidiosi perché i sintomi insorgono non immediatamente ma dopo diverse ore.

Va sottolineato che alcuni di questi prodotti portano alla comparsa dei primi segnali 72 ore dopo l'ingestione , dunque se abbiamo anche solo il sospetto che il cane abbia ingerito l'insetticida rivolgiamoci comunque al veterinario e portiamolo in studio, in modo tale che vengano fatte tutte le opportune verifiche. Agire per tempo è fondamentale.

Infine troviamo la stricnina, usata spesso come pesticida per i roditori . Si presenta come una polvere bianca che, se ingerita, può essere altamente tossica. Agisce infatti sul sistema nervoso provocando tremori muscolari, crisi convulsive e rigidità muscolare, ma anche paralisi respiratorie e febbre.

Troviamo poi i rodenticidi che sono i componenti principali delle cosiddette esche topicide . Si possono trovare sotto forma di granuli blu, rosa o rossi, come tavolette oppure come liquido blu: agiscono inibendo i fattori della coagulazione e causando delle emorragie in tutto il corpo. I sintomi dell'ingestione sono tosse, sanguinamento, difficoltà respiratoria, inappetenza, debolezza, paralisi, zoppia, paresi e collasso sino alla morte.

In generale tutti gli insetticidi risultano tossici per i cani . Contengono infatti la piretrina e gli idrocarburi clorurati, delle molecole che possono rivelarsi nocive causando tremori, convulsioni, difficoltà di respirazione e paralisi dei muscoli respiratori.

Come proteggere il cane dagli insetticidi?

Tieni il cane a distanza dalle sostanze tossiche;

Evita qualsiasi tipo di veleno;

Usa repellenti naturali.

Il modo migliore per proteggere il cane è quello di tenerlo a distanza da queste sostanze che per lui possono rivelarsi potenzialmente letali. Se vuoi davvero proteggere il tuo animale sarebbe preferibile evitare l'utilizzo di pesticidi e non usare in casa o in giardino il veleno per le formiche.

Purtroppo, soprattutto d'estate, i cani sono sottoposti costantemente al pericolo di ingerire insetticidi, riportando i sintomi dell'avvelenamento. In particolare i cani che vivono all'aria aperta oppure in campagna possono venire a contatto con il veleno per le lumache oppure con i topi.

Gli animali che vivono in casa, invece, potrebbero ingerire accidentalmente veleno per formiche oppure leccare l'insetticida per scarafaggi. Per contrastare comunque l'invasione degli insetti, piuttosto, ricorri a dei rimedi naturali, come l'aceto oppure il succo di limone che hanno la capacità di fungere da potenti repellenti.

Ricordati poi di posizionare chiodi di garofano, cannella, pepe oppure menta vicino alle finestre, sul balcone oppure agli angoli delle porte, sia triturati che sotto forma di olii essenziali. Infine puoi utilizzare il talco oppure il gesso sule soglie per creare delle vere e proprie barriere contro gli insetti.

Se vuoi saperne di più ti ricordiamo che puoi anche unirti al nostro canale Whatsapp per aggiornamenti e approfondimenti sul mondo degli animali, della salute e del benessere e il profilo Instagram di MypersonalPet, imperdibile per gli amanti degli animali.