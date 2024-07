Cosa fare se il cane lecca l'antiparassitario? Verificare la presenza di sintomi;

Chiamare il veterinario;

Seguire le indicazioni del veterinario;

Non cercare di indurre il vomito. Se il nostro cane lecca l'antiparassitario, prima di allarmarsi è bene verificare l'eventuale insorgenza di sintomi da avvelenamento. In tal caso, bisogna immediatamente contattare il medico veterinario e seguire le sue indicazioni. Non è necessario indurre il vomito al nostro cane, in quanto non servirebbe a fargli espellere la sostanza, dato che ha un rapido assorbimento.

Cosa succede se il cane lecca l’antiparassitario? Può avere la nausea;

Può sentirsi molto debole;

Può sbavare. In linea di massima, se non parliamo di quantità importanti, se il cane lecca l'antiparassitario può avvertire alcuni sintomi dell'avvelenamento come nausea, debolezza e bava alla bocca, ma è difficile possa ritrovarsi seriamente in pericolo di vita. Partiamo dicendo che esistono diversi tipi di antiparassitari in commercio: ci sono gli spray, le polveri e gli shampoo, prodotti delicati ma dalla breve durata e dalla debole efficacia; ci sono poi i collari, forse gli strumenti più pratici per molti animali (che possono comunque essere mangiati dai nostri cani), che hanno anche una discreta efficacia. Esistono poi anche le compresse, che permettono al cane di ingerire direttamente il principio attivo dell'antiparassitario, e le pipette spot-on, i prodotti probabilmente più efficaci e dal più rapido assorbimento, che sono però anche i più aggressivi tra quelli elencati. Proprio queste ultime sono quelle più interessate dal pericolo di ingerimento da parte del cane, che potrebbe, ad esempio, leccare via eventuale tracce non correttamente applicate.

A cosa serve l'antiparassitario? Previene le infestazioni;

Protegge dalle malattie trasmesse dai parassiti;

Contribuisce a mantenere la salute del cane. Gli antiparassitari sono sostanze che possono facilmente essere acquistate nei negozi specializzati per prodotti animali e che, una volta applicate sul nostro cane, aiutano a prevenire o ad eliminare parassiti come zecche e pulci, che possono infestare i nostri animali domestici. Aiutando a tenere alla larga dal nostro cane i parassiti, gli antiparassitari contribuiscono, di conseguenza, a prevenire le infestazioni portate da questi ospiti indesiderati.

Da cosa è composto un antiparassitario? Esistono principalmente quattro famiglie di principi attivi presenti negli antiparassitari, ognuna delle quali è indicata per contrastare determinate specie di parassiti: Fipronil, Permetrina, Imidacloprid e Deltametrina. Il Fipronil, uno dei principi attivi più comuni, viene utilizzato contro diverse specie di parassiti come pulci, zecche e pidocchi, e agisce uccidendo i parassiti adulti nell'arco di 48 ore, ma non le uova e le larve già depositate. La Permetrina è un insetticida e acaricida sintetico ad ampio spettro, che interferisce con il sistema nervoso degli insetti e degli acari, causandone la morte. Viene utilizzata principalmente contro pulci e zecche, ma è molto efficace anche contro zanzare o mosche. Questo principio attivo viene spesso combinato con altri ingredienti, così da ampliare la sua efficacia, ma può comunque, se applicato in grandi concentrazioni, essere molto tossico per i nostri cani. L'Imidacloprid viene spesso combinato con la Permetrina, e tende ad agire molto rapidamente. Se, invece, viene unito alla Flumetrina diventa efficace anche contro flebotomi, mosche, zanzare, pulci, zecche e pidocchi. Anche la Deltametrina è solitamente utilizzata in abbinamento al Fipronil, e serve principalmente per tenere alla larga i parassiti come le zanzare, ma è utile anche per gli insetti che riescono a raggiungere il cane, che vengono colpiti direttamente al sistema nervoso. Alcuni antiparassitari possono inoltre contenere ingredienti con funzioni differenti, respingere i parassiti senza ucciderli, favorire la distribuzione della sostanza in modo uniforme sul corpo del cane, o anche sostane idratanti che aiutano a ridurre le potenziali irritazioni. È comunque sempre bene ricordare, prima di utilizzare qualsiasi antiparassitario sul tuo cane, di assicurarsi di aver acquistato il prodotto idoneo al nostro animale, di aver letto attentamente l'etichetta del prodotto e di seguire le istruzioni di applicazione. In caso di dubbi, è sempre possibile consultare il veterinario per ottenere consigli utili.

Che succede se metto troppo antiparassitario al cane? Intossicazione;

Irritazioni cutanee;

Prurito;

Sintomi neurologici

Reazioni allergiche. Quando si applica troppo antiparassitario al cane, il sovradosaggio potrebbe comportare diverse conseguenze negative per la salute del nostro animale domestico. L'esposizione eccessiva ad alcuni dei principi attivi dell'antiparassitario, ad esempio, potrebbe portare a sintomi di intossicazione, come vomito, diarrea, tremori, convulsioni o difficoltà respiratorie. Un altro rischio, in caso di sovradosaggio, è quello del sopraggiungere di irritazioni cutanee localizzate, che possono manifestarsi con arrossamenti, prurito, bruciore o dermatiti che, per quanto non sono tra le conseguenze più gravi, sono comunque decisamente poco piacevoli per il nostro cane. Alcuni antiparassitari in commercio contengono sostanze che, se applicate in quantità eccessive sul cane, possono avere effetti negativi sia sul sistema nervoso che su quello cardiovascolare, che variano di gravità a seconda del tipo di principio attivo presente nel prodotto e della quantità di antiparassitario assorbito. Inoltre, un sovradosaggio di antiparassitario può scatenare reazioni allergiche nel cane, che si manifestano con prurito, arrossamenti cutanei, gonfiore o difficoltà respiratorie. Per ognuna di queste eventualità, che sono poi le stesse che potrebbero verificarsi in caso di ingerimento accidentale, la prima cosa da fare resta sempre quella di contattare il medico veterinario, spiegare nei dettagli la situazione e seguire attentamente le indicazioni ricevute.