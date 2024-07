Cosa succede al pelo del gatto in estate?

Come cambia il pelo del gatto in estate? In estate i gatti perdono molto pelo: nei mesi più caldi, infatti, finiscono di liberarsi della folta pelliccia invernale, per sostituirla con un pelo più leggero. La muta, che inizia in primavera, può protrarsi così per diverse settimane. La quantità di pelo che ci ritroveremo per casa e la durata della muta dipendono essenzialmente dalla razza e dalla lunghezza del mantello, ma anche dalle abitudini del micio: i gatti che vivono in casa, infatti, tendono a perdere meno pelo ma la loro muta può protrarsi per tutto l'anno.

Quanto pelo perde un gatto in estate? Non esiste una risposta valida per tutti i gatti. Durante l'estate, il felino perde tutto il pelo folto e spesso che lo ha tenuto al caldo in inverno, quindi la quantità di pelo che ci ritroveremo per casa dipende strettamente dal tipo di pelliccia dell'animale. I gatti possono sfoggiare pellicce assai diverse (e in alcuni casi non sfoggiarne affatto): la prima differenza rilevante è nella presenza o meno del sottopelo, uno "strato" di pelo corto e particolarmente soffice che garantisce un migliore isolamento. Gatti con un folto sottopelo - come il Persiano a pelo lungo, il Gatto Himalayano o il Certosino - perdono più pelo rispetto ad altre razze, poiché sfruttano la stagione calda per liberarsi completamente di questo vello protettivo. Ci sono poi da considerare le caratteristiche del mantello: gli elegantissimi gatti a pelo lungo e semi-lungo sono noti per perdere una gran quantità di pelo, soprattutto in estate. In alcune razze, il cambiamento è particolamente evidente: alcuni di loro, infatti, sfoggiano un mantello estivo più corto o più chiaro di quello invernale. In ogni caso, il gatto lascerà cadere tutto il pelo che non gli serve, e per un'ottima ragione: la muta è uno dei sistemi di regolazione della temperatura più importanti per il piccolo felino.

Quali razze di gatti perdono più pelo in estate? Persiano a pelo lungo;

Exotic Shorthair;

Ragamuffin;

Gatto siberiano;

Maine Coon;

Ragdoll;

British Longhair;

Burmese;

Ocicat;

American Shorthair. I gatti con un pelo molto lungo o che dispongono di un sottopelo particolarmente folto, inevitabilmente, perdono più pelo degli altri durante l'estate. Per alcune razze provenienti dai climi freddi, come il Maine Coon e il Gatto siberiano, si parla di triplo mantello: in questo caso, la pelliccia è formata da tre componenti diverse. Oltre al sottopelo e al cosiddetto pelo dominante (quello principale), ci sono anche le setole, una sorta di sottopelo aggiuntivo più lungo e ispido che assicura un isolamento ottimale. In altri casi, il "problema" è proprio nella lunghezza del pelo. Non a caso, quando si adotta un micio a pelo lungo e semilungo, come il Persiano o il Ragamuffin, tra i primi consigli che si ricevono c'è quello di spazzolarlo con costanza, possibilmente tutti i giorni (almeno nei mesi della muta). Potrà sembrare una sciocchezza, ma non lo è: un grooming quotidiano aiuta il nostro micio a liberarsi del pelo in eccesso, evitando che sia costretto a fare da sé con la toeletta, cosa che può portare alla formazione di fastidiosi e pericolosi boli di pelo.

In quale periodo i gatti perdono il pelo? Nei gatti, la muta completa del pelo avviene due volte l'anno: in autunno e in primavera. Il pelo invernale, folto e caldo, lascia il posto a una pelliccia tutta nuova, più leggera e in grado di proteggere il gatto dal calore e dai raggi UV. I gatti che vivono all'aperto mostrano una muta molto più marcata e legata alla stagionalità rispetto a quelli abituati a stare in casa tutto l'anno: i felini casalinghi, infatti, sono esposti in maniera molto limitata ai cambiamenti di luce e temperatura che avvengono all'esterno, il che li porta molto spesso a perdere il pelo per tutto l'anno. In questo caso, in estate noteremo semplicemente una perdita più copiosa del normale.

Come fanno i gatti a sopportare il caldo? Cambiano il pelo;

Evitano l'esercizio fisico;

Si leccano il mantello;

Sudano (attraverso i cuscinetti plantari). La muta, abbiamo visto, permette ai gatti di regolare la propria temperatura adeguando la pesantezza della loro pelliccia al clima esterno. Oltre a ciò, però, i gatti hanno sviluppato altri metodi per sopportare il caldo: innanzitutto, come ogni coinquilino di un gatto avrà notato, con l'arrivo dell'estate i nostri amici tendono a limitare molto l'attività fisica, cosa che di certo aiuta nel mantenere la temperatura interna entro certi ranghi. Forse non tutti sanno che i gatti possono sudare: le loro ghiandole sudorifere, però, si trovano solo nei cuscinetti plantari, che hanno una superficie molto limitata e non sufficiente a regolare la temperatura. Per sopperire a questa mancanza, i gatti molto semplicemente si leccano: la saliva umida che lasciano sul pelo e sulle zampe, evaporando, riesce a dargli un po' di frescura.