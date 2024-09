Cosa sono i nomi da pedigree?

I nomi da pedigree sono i nomi ufficiali assegnati ai cani di razza, scelti dagli allevatori, non di rado in accordo con gli eventuali padroni, e registrati presso la sede centrale dell' E.N.C.I. (Ente Nazionale Cinofilia Italiana) . Sono nomi che seguono specifiche linee guida e convenzioni e sono utilizzati per identificare l'animale in modo univoco all'interno della sua razza.

Spesso i cani con pedigree hanno nomi lunghi e complessi, non di rado con provenienza straniera. Non è una scelta casuale, ma una convenzione utile a risalire facilmente all'allevamento e, in alcuni casi, a una specifica cucciolata. I nomi possono contenere riferimenti alla razza del cane o alla sua genealogia, ma non ci sono specifiche a riguardo.

Questa non è altro che una consuetudine degli allevatori , i quali tendono a chiamare i cani di una stessa cucciolata seguendo un preciso schema (ad esempio, tutti i nomi della prima cucciolata iniziano con la A, quelli della seconda con la B e così via), utile anche per riuscire a ricordare i tanti animali nati dalle varie cucciolate.

No, non c'è nessuna norma da seguire , sebbene non di rado può capitare che i nomi dei cani di un allevamento possano seguire quelle che sembrano delle regole, come tutti nomi che iniziano con la stessa lettera, o con riferimenti a luoghi specifici.

È possibile cambiare nome al cane sul pedigree?

Per quanto sia tecnicamente possibile in specifici casi, a differenza di quanto avviene per gli altri animali domestici, generalmente non si può modificare il nome del nostro cane sul pedigree, come chiarisce lo stesso E. N. C. I. nel proprio statuto.

L'Ente difatti specifica in primis che "ogni cane che viene registrato nel LOI o nel LIR deve avere un proprio nome individuale di una sola parola; in caso di ripetizione dello stesso nome, per cani della medesima razza, varranno per la sua distinzione il numero d'iscrizione. Solo in via eccezionale potrà essere accettata l'iscrizione al LOI o al LIR di cani con nome composti da due o più parole quando queste siano assolutamente indispensabili per dare un significato al nome".

"L'E. N. C. I. potrà rifiutare la denominazione di un cane ogni qualvolta lo reputi opportuno. Il nome di un cane iscritto nel LOI o nel LIR – conclude poi la norma - così come risulta sul certificato d'iscrizione, non dovrà mai subire modificazioni di sorta anche in caso di cessioni".