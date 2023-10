Cosa significa se il cane tira indietro le orecchie? Comprendere il linguaggio corporeo di fido è fondamentale per i padroni che vogliono creare con il proprio amico a quattrozampe un legame sano. Quando il cane tira indietro le orecchie infatti vuole comunicarci qualcosa, raccontando come si sente e lanciando un segnale ben preciso. Imparare a capire quello che vuol dire questo gesto è essenziale, così come conoscere le varie posizioni delle orecchie e le forme.

Posizione orecchie cane: significato Dritte e tese in avanti

Dritte e ferme

Tese in avanti

All'indietro

Rilassate

Che si muovono a scatti Le orecchie dritte e tese in avanti sono una posizione tipica del cane che sta studiano con attenzione la situazione che ha di fronte. Se è particolarmente concentrato inoltre tenderà a piegare di lato la testa. Le orecchie dritte e ferme invece indicano un atteggiamento dominante nei confronti di chi ha di fronte. Se posizionate all'indietro invece le orecchie indicheranno che fido è intimorito o teso, al contrario le orecchie rilassate evidenziano che l'animale si sente a proprio agio. Infine se le orecchie si muovono a scatti avanti e indietro, è un chiarissimo segnale che il cane è indeciso e sta studiando la situazione per capire cosa fare.

Perché e quando non toccare le orecchie al cane Le orecchie del cane sono particolarmente sensibili, dunque andrebbero toccate sempre con grande cura. Quando non toccarle? Soprattutto quando l'animale è rilassato: potrebbe infatti interpretare come una sorta di attacco questo gesto, soprattutto se il tocco del padrone non è estremamente delicato. Se non presti attenzione infatti fido potrebbe provare dolore e vivere una situazione traumatica che metta in dubbio il vostro rapporto di fiducia.

Cane che alza le orecchie Se il cane alza le orecchie significa che l'animale è sicuro, attento e consapevole. Vuol dire che sta valutando con attenzione la situazione che ha di fronte per capire come agire. Se questo gesto viene poi accompagnato da un movimento scodinzolante della coda, significa che fido ha preso la sua decisione e vuole mostrarsi affabile.

Orecchie a rosa cane Le orecchie a rosa sono una forma specifica di orecchio del cane. Come si presentano? Sono piegate all'indietro in modo da rivelare la zona interna, mostrando dunque il caratteristico colore rosa dell'interno dell'orecchio di fido.

Come possono essere le orecchie di un cane Pendule

Erette

Semi-erette

A rosa

A pipistrello Le orecchie sono fra le parti più importanti nell'anatomia di un cane. Hanno infatti non solo una funzione uditiva, ma servono anche a esprimere l'origine e l'atteggiamento di fido. Troviamo dunque le orecchie pendule, tipiche dei cani da caccia come Setter, Segugi o Retriever, le orecchie erette che caratterizzano i lupoidi come il Siberian Husky o i Pastori tedeschi. I Border Collie e i pastori scozzesi Shetland presentano invece orecchie semi-erette. Infine troviamo le orecchie a rosa, tipiche dei bulldog inglesi, e le orecchie a pipistrello che troviamo nel boston terrier e nel bulldog francese.

Abbassare le orecchie: significato Abbassare le orecchie nei cani ha un significato ben preciso. Se le orecchie di fido assumono questa posizione mentre lo stai accarezzando significa che è particolarmente rilassato e contento. I cani infatti di solito abbassano le orecchie per richiedere coccole oppure cibo, ma anche quando vengono rimproverati e si sentono in colpa. Nei quattrozampe molto timorosi abbassare le orecchie inoltre è un gesto legato alla paura, in particolare se è accompagnato da coda nascosta fra le gambe e dalla tendenza a inumidire il muso. Il cane tiene le orecchie basse e viene verso di te? Allora vuol dire che è molto tranquillo e desidera attenzioni.

Cosa significa quando il cane scrolla le orecchie Spesso può capitare di vedere il cane che scrolla le orecchie. Le motivazioni dietro questo gesto sono diverse. Ad esempio è possibile che un corpo estraneo sia entrato nel condotto uditivo del cane. Una condizione che è più frequente in primavera o estate quando fido esce spesso a giocare o correre al parco con il pericolo che erba o spighe possano penetrare per sbaglio nell'orecchio. A volte invece il cane scrolla le orecchie perché soffre di qualche patologia. Potrebbe trattarsi di un sintomo di otite, rogna o di una infiammazione. In ogni caso il consiglio è quello di rivolgersi al veterinario per effettuare eventuali verifiche e un controllo approfondito.