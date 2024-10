Cosa significa quando il gatto fa la gobba? 5 motivi più comuni

Probabilmente, i motivi non sorprenderanno molto, ma è bello sapere perché i nostri gatti reagiscono e si comportano. Di seguito, esploreremo come utilizzare gli indizi contestuali e il linguaggio del corpo per decifrare il significato dietro la schiena arcuata di un gatto.

I gatti hanno corpi molto agili che si contorcono costantemente, assumendo posizioni diverse. Sarà sicuramente capitato di vedere il gatto inarcare la schiena più di una volta e potrebbe anche non essere sempre per lo stesso motivo. Allora quali sono le ragioni per cui i gatti inarcano la schiena?

5 motivi per cui il gatto inarca la schiena

Ecco la lista dei cinque principali motivi per cui i gatti inarcano la schiena.

1. Il gatto sta facendo stretching

I gatti hanno molte vertebre in proporzione alla loro piccola statura, il che li rende incredibilmente flessibili.

Se il gatto si è appena alzato dopo un lungo pisolino, potrebbe inarcare la zona lombare e allungare il corpo, dalle zampe alla colonna vertebrale, per raddrizzare i muscoli e far circolare di nuovo tutto il sangue. In qualche caso, il micio potrebbe accompagnarlo ad un grande sbadiglio.

Lo stretching è uno dei motivi più riconoscibili all'origine di questo comportamento ed è abbastanza auto-esplicativo. Dopo tutto, anche a noi umani piace distendere il corpo dopo il risveglio per allungare i muscoli e alleviare le tensioni.

Attenzione: alcuni gatti possono avere un'estrema sensibilità lungo la colonna vertebrale. Le carezze possono causare increspature, pizzichi o leccature reattive nei gatti. Se un gatto reagisce in questo modo, potrebbe non apprezzare la sensazione di essere accarezzato mentre inarca la schiena e le coccole dovrebbero smettere se è sovrastimolato.

2. Il gatto percepisce una minaccia

I gatti si sono evoluti come specie solitaria, quindi la loro natura è quella di rispondere in modo difensivo o aggressivo a qualcosa o qualcuno che non riconoscono.

Se il gatto si trova in prossimità di qualcosa di sconosciuto (gatto, umano o altro animale) che non gli piace o di cui non è sicuro, potrebbe inarcare la schiena per sembrare più grande e intimidatorio. Al contempo, il micio alza il pelo e camminano di lato con gli occhi fissi sulla minaccia percepita, talvolta soffiando o emettendo altri versi con i denti scoperti.

In questo contesto si potrebbe notare che i gatti mantengono la posizione finché il pericolo percepito non si è dimostrato non minaccioso o non scompare completamente; se la minaccia continua ad avvicinarsi a loro, invece, potrebbero sferzargli un bel colpo, quale reazione di difesa.

Se la posa aggressiva è rivolta a sé, è possibile indietreggiare lentamente per concedere spazio al gatto. Una volta creata la distanza, provare a parlare dolcemente o a sbattere lentamente le palpebre.

Se l'aggressione è diretta verso un altro gatto, agitare un sacchetto contenente croccantini per calmare la situazione; come ultima risorsa, usare un cartone da imballaggio per interrompere il contatto visivo tra i due felini. Tuttavia, non prendere mai in braccio un gatto aggressivo e non mettersi mai fisicamente in mezzo a loro.

3. Il gatto si comporta in modo aggressivo

Se il gatto è irritato per qualcosa o infastidito da qualcuno, potrebbe inarcare la schiena, sibilare e indietreggiare per allontanarsi da qualunque stimolo gli stia causando questo tipo di reazione. Potrebbe essere il cane di famiglia che non gli piace o uno sconosciuto che lavora nelle vicinanze.

In questi casi, è meglio lasciare il gatto in pace finché non si calma, altrimenti potrebbe sguainare gli artigli.

4. Il gatto è spaventato

Indipendentemente dall'offesa, se c'è qualcosa che improvvisamente spaventa il gatto, questo potrebbe inarcare la schiena come risposta di difesa. Di solito, questo movimento è rapido e accompagnato da peli irti ed espressioni terrorizzate. Una volta che vedono che non esiste alcun pericolo reale, i gatti tornano alla normalità come se nulla fosse mai successo.

Gattini o gatti spaventati possono assumere la cosiddetta posa del "gatto di Halloween" con la schiena inarcata e il pelo ritto. I gattini probabilmente scapperanno quando sono spaventati, mentre i gatti adulti potrebbero diventare aggressivi.

Quando la paura è diretta verso di sé, ci sono modi per creare fiducia con un gatto, come le interazioni quotidiane o il rinforzo positivo e il gioco. Creare legami sicuri con gatti timidi richiede pazienza e tempo, ma i vantaggi sono incommensurabili.

5. Il gatto si sta godendo una bella sessione di coccole

Se accarezzando il gatto la schiena s'inarca, è possibile interpretarlo come un simbolo di piacere. Per questo stesso motivo, quando i gatti inarcano la schiena contro la mano del loro proprietario, significa che vogliono che si continui a coccolarli. Allo stesso modo, quando si accarezzano i mici dalla sommità della testa alla punta della coda, i loro corpi s'inarcano come a seguire il movimento della mano e il loro sedere fa una piccola ansa.