Cosa significa il fiocco giallo al guinzaglio del cane?

Ma è particolarmente importante, non farlo quando si vede questo simbolo, perché il padrone ti sta già avvisando di non avvicinarti e di non prenderti confidenze con lui.

Se vedi un cane che indossa un nastro giallo, devi lasciargli il suo spazio . In realtà, i proprietari di cani, e anche le persone senza cani, non dovrebbero mai aspettarsi di poter avvicinarsi a qualsiasi cane che vedono in pubblico senza chiedere al proprietario.

Per gli stessi motivi, se il tuo cane rischia di diventare aggressivo o fastidioso per gli altri in determinate situazioni, è tua responsabilità avvisare di questa evenienza (come quando posizioni il cartello " Attenti al cane ").

Si tratta di un gesto di responsabilità verso gli altri, e di rispetto verso il tuo cane. Se sai che il tuo amico a quattro zampe non si fida degli altri, ha bisogno del suo spazio, diventa irritabile o si spaventa se il suo "territorio" viene invaso, usa un nastro giallo per assicurargli una passeggiata serena.

Non c'è un motivo in particolare, si tratta ormai di una convenzione nella comunità canina. Infatti, il movimento del nastro giallo è iniziato in Australia nel 2000, e da allora si è diffuso ovunque. Il segnale giallo veniva utilizzato per comunicare che un cane aveva bisogno di spazio. La campagna si è allargata prima ai club cinofili australiani e poi in altri paesi.

Bisogna rispettare i loro spazi;

Dobbiamo chiedere il permesso ai padroni;

Non possiamo prevedere le loro reazioni;

Può essere considerato maltrattamento.

Spesso, la gioia di vedere un cane per strada, ci spinge ad accarezzarlo ma, a parte un fattore igienico, ci sono diverse motivazioni per le quali non dovremmo farlo. Prima di tutto, il cane non è il nostro e non ci conosce. Non possiamo sapere se è un cane che ama le coccole, se è restio e pauroso o se può avere una reazione aggressiva nei nostri confronti.

Dovremmo sempre prima chiedere al proprietario, che lo conosce e sa cosa gli piace e cosa no.

Inoltre, come illustrato per il nastro giallo, i cani hanno bisogno del loro spazio, che non deve essere invaso da noi. Infine, può essere considerato un maltrattamento, anche se abbiamo buone intenzioni, perché stiamo toccando un cane che non è nostro, che può avere dei traumi pregressi, e che può essere terrorizzato da una mano non amica.