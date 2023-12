Cosa significa se il mio cane trema? Non è raro vedere il cane che trema quando manifesta un'emozione, un dolore o un problema. Ogni padrone però ha il dovere di imparare a comprendere a fondo i segnali e, analizzate le circostanze, dovrebbe valutare attentamente il da farsi, come per esempio una visita veterinaria. Se vuoi sapere di più su questo fenomeno, continua a leggere. Ricordati però di seguirci su Whatsapp per non perdere alcun aggiornamento su salute, animali e benessere.

Quando il cane ha i brividi? Come spesso accade anche agli umani, il cane ha i brividi quando soffre il freddo. Le razze più piccole e quelle con il pelo più corto (o senza sottopelo) sono più sensibili delle altre alle basse temperature. Il tremore da brivido è un fenomeno fisico del tutto naturale che aiuta ad aumentare la temperatura corporea, portando l'animale ai tremori per evitare che congeli. Se noti che il tuo amico a quattro zampe trema troppo, specialmente quando è fuori in passeggiata nella stagione fredda, potrebbe essere importante procurargli un nuovo cappottino che lo tenga bene al caldo. Procuragli anche qualche coperta calda dove possa accoccolarsi quando arriva a casa.

Cosa può avere un cane quando trema? È stressato

Ha paura

È contentissimo per qualcosa

È vecchio e un po' malconcio

Ha freddo

Soffre di debolezza muscolare

Soffre di alcune patologie particolari

È un chihuahua Le cause di un cane che trema sono davvero moltissime e diversificate. Molte derivato da una situazione psicologica, mentre altre, invece, sono provocate dalla vecchiaia o da una patologia sottostante. Prima di preoccuparsi o trarre conclusioni affrettate, è importante valutare la frequenza, il contesto ambientale, la temperatura e la situazione. I tremori possono essere una reazione perfettamente normale. Prendiamo il caso del chihuahua, ad esempio, che sembra quasi sempre in un costante stato di tremore. È molto probabile che questa specie, come stabilito dagli studi dell'università di Sydney, tremi perché di piccole dimensioni, molto eccitabile e molto energica. Il cane brucia energia in fredda e perde velocemente calore, ma è anche molto incline all'attaccamento e a problemi di ansia, territorialità e paura.

Come calmare un cane quando trema? La prima cosa da fare quando un cane trema, e le cause non sono riconducibili alla temperatura ambientale, è quella di comportarsi normalmente. Accarezza il cane come se niente fosse, e comportati esattamente come il cane vorrebbe: fagli capire che non c'è nulla da temere. Quando un padrone è sereno e a suo agio con l'ambiente circostante, il cane è più felice e tenderà a tremare meno.

Quando preoccuparsi se il cane trema? Diarrea

Vomito

Zoppia

Perdita di equilibrio

Inappetenza Nel caso in cui il tuo cane trema e manifesta anche uno dei sintomi citati qua sopra, è importante contattare immediatamente il veterinario. Potrebbe avere solo mangiato qualcosa che non doveva, ma è meglio correre ai ripari ed evitare ogni possibile incidente.

Cosa fare se il cane trema Se il cane trema, devi capire le cause per cui lo sta facendo. Esse sono moltissime e davvero diversificate. Potrebbe essere un cane molto felice, molto impaurito o solo infreddolito. In alcuni casi, il tremore è sintomo di una malattia. Osserva attentamente le circostanze ambientali e, se il tremore persiste e non vi sono pericoli o problemi di temperatura, contatta il veterinario con tempestività.

Tremore del cane a riposo Se il tuo cane trema durante il sonno non dovresti preoccuparti troppo: significa probabilmente che sta sognando qualcosa di bello. Se il cane è a riposo ma non dorme, e continua a tremare, potresti voler chiamare il veterinario una volta appurato che non è un problema di temperatura.

Cane che trema e non mangia Se il cane trema e non mangia, è molto probabile che stia avendo un momento di malessere. È importante analizzare la situazione e, se persiste più di mezza giornata, contattare immediatamente il veterinario.

Cane che trema rimedi naturali Quando il tremore non può essere risolto attraverso una coperta in più o un comportamento rassicurante, il cane potrebbe soffrire di patologie. Prima di ricorrere ai rimedi naturali, è importante capire la causa dello stesso. Parla col tuo veterinario prima di ricorrere a soluzioni olistiche per guarire il tuo animale.

Cane che trema: avvelenamento? Il cane potrebbe tremare perché avvelenato. Ricordati che cioccolato, sigarette e xilitolo sono sostanze tossiche per il cane, il quale oltre al tremore potrebbe manifestare vomito, diarrea, convulsioni, bava fuori controllo e debolezza. Non pensarci due volte: porta subito il tuo amico dal veterinario: è molto probabile che così facendo gli salverai la vita.

Cane, tremore zampe posteriori Se a tremare sono solo le zampe posteriori, il cane potrebbe essere debole e stanco. Potrebbe essere un cane vecchio, o avere un dolore localizzato alla schiena.

Cane che trema e ansima Se il cane trema e ansima, potrebbe trovarsi in uno stato di stress, paura o nervosismo. Se dovesse iniziare a tremare ed ansimare di punto in bianco mentre è in vostra presenza, chiamate subito il veterinario.