Cosa portare quando andiamo al mare con il cane? Quando si decide di portare il cane in spiaggia, organizzazione è la parola d'obbligo: il nostro amico ha bisogno di acqua fresca e ombra sempre a disposizione, ed è bene portare con sé almeno un paio di asciugamani soltanto per lui, se pensiamo di riportarlo a casa in auto. Nelle spiagge attrezzate per i cani il discorso è diverso: alcuni stabilimenti mettono a disposizione non solo ombra e acqua fresca a volontà, ma anche aree dedicate e un servizio di pet sitting.

Cosa serve per andare al mare con il cane? Acqua fresca in quantità;

Ciotole da viaggio;

Sacchetti igienici;

Ombrellone o tenda parasole;

Asciugamani;

Spazzola;

Crema solare per cani. Le cose che non possono mancare se stiamo progettando una gita al mare con il cane sono acqua fresca, da tenere sempre a disposizione, e un ombrellone (o una tenda parasole): i cani soffrono molto il caldo, ed è fondamentale che il nostro amico abbia la possibilità di stare all'ombra ogni volta che ne senta l'esigenza. Serviranno inoltre i sacchettini igienici per raccogliere eventuali defezioni e almeno un paio di asciugamani: uno con cui asciugare il cane dopo il bagno e uno da tenere in macchina per quando dovremo tornare a casa con un cane umidiccio e panato a puntino. Se abbiamo a che fare con un compagno anziano o particolarmente esigente, possiamo anche valutare l'idea di portare con noi una brandina su cui possa riposare in tutta tranquillità a distanza di sicurezza dalla sabbia. Se il cane è a pelo corto o è sensibile alle scottature, è bene portare anche una crema solare per uso veterinario, da applicare sulle parti più esposte (pancia, orecchie e zampe).

Cosa dice la legge sui cani in spiaggia? Non esiste una legge nazionale che regola l'accesso dei cani alla spiaggia libera. Esistono semmai diverse ordinanze, regionali e comunali, che possono autorizzare o meno la presenza dei cani sul lungomare, e la stessa cosa vale per la possibilità che il cane faccia il bagno. Insomma dipende tutto dai regolamenti locali, con un'eccezione (che vale anche per gli stabilimenti): l'accesso ai cani (al guinzaglio) è sempre consentito sulla battigia, entro un limite di 5 metri, purché in transito e non in forma stanziale. Insomma il nostro amico può passeggiare sul bagnasciuga, ma pensare di piazzarci un ombrellone è assolutamente fuori luogo e contrario alla legge. Sul fronte delle spiagge private il discorso è più complesso: i singoli stabilimenti balneari, a fronte di apposite autorizzazioni comunali e in conformità con i regolamenti locali, possono decidere di aprire i loro spazi ai nostri amici e offrire servizi aggiuntivi per una vacanza a misura di cane. Nel caso in cui si scelga di portare il proprio cane in una spiaggia privata, è bene informarsi sulle possibilità e sui servizi offerti dalla struttura: alcune di queste, infatti, in osservanza dei regolamenti comunali, non consentono la balneazione.

Quanto è la multa per il cane in spiaggia? Se non si rispettano i regolamenti regionali e comunali che normano l'accesso dei cani in spiaggia, si rischia una multa di 200 euro. I bagnini che facciano entrare un cane in un'area in cui non possono stare, invece, rischiano un'ammenda che va da 1.000 a 3.000 euro.

Come funzionano le spiagge per cani? I concessionari delle spiagge private che decidono di consentire l'accesso ai cani offrono generalmente diversi servizi: oltre a ciotole, ombrelloni e lettini, alcune spiagge per cani mettono a disposizione degli animali intere zone dedicate e aree giochi per i nostri amici, in alcuni casi con tanto di dog sitter e medico veterinario. Trattandosi di strutture private, le regole possono variare molto da una spiaggia all'altra: in alcune i cani possono fare il bagno e godere di servizi dedicati, in altre devono accontentarsi di passare la giornata sulla spiaggia insieme al loro compagno umano.