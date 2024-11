Cosa sapere sulle orecchie dello Scottish Fold?

Le orecchie dello Scottish Fold si presentano arrotondate, piccole, larghe e piegate in avanti così da coprire l'apertura del cavo uditivo di questo gatto. È importante informarsi sulle queste orecchie così particolari perché non sono una mera caratteristica estetica, ma la conseguenza di una malattia genetica.

Alcuni esemplari che non sviluppano la patologia che determina il problema alle ossa e alla cartilagine di questi animali domestici dall'aspetto inconfondibile. Seppur siano potenzialmente in ottima salute, non sono fra i più ricercati: molti si concentrano troppo sull'estetica e poco sulle reali ragioni di questa caratteristica distintiva.

Occorre anche non agire frettolosamente: bisogna impiegare la giusta quantità di tempo perché questa parte del corpo del felino è estremamente delicata. Ricordiamo anche che pulire le orecchie di questo animale non è opzionale: se l'aspetto viene trascurato, infatti, il felino rischia di contrarre infezioni importanti e di compromettere il proprio udito anche in maniera permanente.

Così come nella pulizia delle orecchie del cane , quando si devono pulire le orecchie dello Scottish Fold servono garze sterili per pulire fessure e pieghe. Va poi usato un detergente specifico per rimuovere lo sporco, il cerume e tutte le cellule morte. In alternativa, vanno bene anche le salviette morbide e umide con oli essenziali per un'azione umettante e lenitiva.

Come si fa la pulizia delle orecchie dello Scottish Fold?

Procedere all'ispezione dell'orecchio;

Rilevare la presenza di eventuali irritazioni;

Applicare il prodotto per la pulizia;

Massaggiare le orecchie;

Rimuovere lo sporco con le garze.

Andando alla pratica, prima di tutto bisogna ispezionare l'orecchio, sia all'interno che all'esterno, per vedere se ci sono irritazioni o lesioni. Il fatto che il gatto non si lasci toccare potrebbe essere sintomo di dolore ed è meglio rivolgersi al veterinario.

Dopodiché, si deve passare all'applicazione del prodotto per la pulizia. In commercio esistono diverse soluzioni auricolari in gocce o in spray. Il fatto che le formulazioni possano essere oleose non deve spaventare, anzi: spesso serve per rimuovere più efficacemente lo sporco.

Dopo l'applicazione, un massaggio può aiutare a sciogliere ed eliminare tutte le impurità che si trovano nell'orecchio. Per farlo bisogna posizionare le dita alla base dell'orecchio e massaggiare con delicatezza per far agire il liquido. A questo punto si può rimuovere lo sporco con le garze e con tutti gli strumenti del caso. Di norma, il gatto dopo questa operazione scuote la testa per rimuovere i residui ancora nell'orecchio.

Attenzione, è davvero importante scegliere prodotti pensati per i felini: eventuali detergenti a base alcolica sono banditi perché ritenuti pericolosi. Potrebbero infatti fare male a una pelle particolarmente sensibile e provocare infiammazioni.