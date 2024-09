Cosa odiano i cani è una domanda da porci più spesso: si inizia da odori che stimolano eccessivamente il suo olfatto, ma ci sono anche suoni che possono essere disturbanti per la sua quiete, e che l'animale avverte in maniera molto più acuta e chiara di noi. Ovviamente, non mancano gesti compiuti da noi umani molto odiati dai cani (come tirargli la coda).

Non ci sono solo odori naturali che infastidiscono i cani: i profumi troppo forti, lo smalto e il solvente per le unghie, così come molti detersivi per la casa, sono fastidiosi (oltre che tossici se ingeriti).

Le spezie macinate sono tra i peggiori nemici dei cani: odori come cannella, noce moscata, pimento, zenzero, cardamomo, senape e pepe di cayenna sono insopportabili per loro. Tenete lontane anche le erbe fresche , come basilico, menta, rosmarino e timo.

Ci sono molti odori che i cani non sopportano, e primi fra tutti possiamo citare gli agrumi (arance, limoni, lime e pompelmi), come per gli amici gatti. I cani hanno un olfatto che funziona diversamente dal nostro, che permette loro di percepire gli odori in maniera molto più forte, anche per garantire loro una maggiore capacità di "difendersi" dai pericoli di fuori.

I cani sono spesso curiosi riguardo a tutti i nuovi suoni che sentono intorno a loro, il che può spaventarli o renderli ansiosi. È essenziale avere un animale domestico ben socializzato, in modo che non si senta spaventato o nervoso nelle nuove situazioni.

I cani hanno un udito eccellente . Ciò significa che sentono i suoni e i rumori molto più amplificati, e questo può essere dannoso per il loro apparato uditivo, e molto spaventoso per alcuni di essi. Più questi suoni diventano forti, più il tuo cane si sentirà a disagio. Il tuo cane potrebbe iniziare a tremare, ad abbaiare con forza, scappare o semplicemente lasciare la stanza.

Cosa non piace a un cane?

Gli abbracci;

Quando una persona si avvicina troppo alla sua faccia;

L'invasione del suo spazio personale;

Quando non gli permettiamo di esplorare;

Essere tirato la coda;

La mancanza di routine e regole;

Urla e punizioni severe;

Essere ignorato dal padrone.

Un cane può vivere molti dei nostri comportamenti come fastidiosi e invasivi. Il nostro affetto non deve essere necessariamente dimostrato invadendo il suo spazio, o con gesti di affetto eccessivi. Non tutti i cani amano gli abbracci, anzi, molti li vivono come una sofferenza, e non avviciniamoci troppo al suo muso a meno che non abbiamo davvero molta confidenza con loro. Assolutamente vietato tirare la coda e le orecchie del cane.

Se siamo all'aperto, anche se spesso lo facciamo per il loro bene, i nostri amici a quattro zampe non amano quando non li lasciamo liberi di esplorare e di annusare tutto ciò che vorrebbero. L'assenza di attività, di routine e regole contribuisce al loro fastidio nei nostri confronti.

Infine, non dobbiamo sottovalutare quanto i cani odino la solitudine. I cani sono creature sociali che generalmente odiano essere lasciati soli. Alcuni cani sono confortati dalla presenza di un altro cane, ma altri desiderano solo la compagnia umana. In casi estremi, alcuni cani temono effettivamente di essere lasciati soli e provano ansia da separazione.