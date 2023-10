Cosa non mettere nell'acquario?

Ciò significa che ogni piccola cosa in più, anche quella apparentemente più innocua, potrebbe fare dei danni ingenti o addirittura distruggere e mettere a rischio i nostri pesci. Ecco perché è essenziale sapere cosa evitare e ricordare sempre che non si tratta di una cosa bella solo alla vista, ma di un preziosissimo tesoro che brulica di vita.

Sono meravigliosi, suggestivi e rilassanti, dunque la tentazione di inserire oggetti colorati o particolarmente belli è dietro l'angolo. Eppure ci sono cose che non si devono inserire nell'acquario , per un motivo molto semplice: non si tratta di un giocattolo, ma di un vero e proprio ecosistema costruito con attenzione e mantenuto in equilibrio con fatica.

Anche se vi sembrerà scontato, è sempre necessario fare le necessarie ricerche per scegliere quali specie inserire nel vostro acquario, le loro esigenze, lo spazio necessario, i mangimi più adatti . La pulizia nel modo corretto è indispensabile per l'equilibrio dell'ecosistema. Prendersi cura degli ospiti di questo meraviglioso ambiente deve essere la priorità assoluta, preservare la sua loro salute, il loro benessere. Ogni mancanza può portare ad una morte prematura dei vostri esemplari.

Se proprio è necessario, assicuratevi prima di aver lavato più e più volte le mani con acqua, eliminando ogni residuo di creme o sostanze che potrebbero essere dannose per la salute dei pesci. Può sembrare una regola banale, che non andrebbe sottolineata con tanta veemenza, ma è indispensabile per iniziare a relazionarvi con questo habitat così delicato.

Partiamo da una regola importante, comune, ma che qualcuno dimentica: non mettete le vostre mani nell'acquario per inserire gli arredi, né per altri motivi: se l'acqua e persino i pesci sono già dentro, non c'è nulla di più sbagliato. Questo soprattutto se avete usato saponi o detergenti prima di farlo.

Decorare un acquario: cosa non fare

Il desiderio di rendere più confortevole che possibile l'acquario per i nostri pesci, può spingerci a fare scelte sbagliate, dettate più dall'apparire che dall'utilità. L'occhio vuole la sua parte, e tendiamo a rendere queste vasche bellissime, con "arredi" di ogni tipo, ma dovremmo fare molta attenzione a cosa immettiamo nell'habitat dei nostri amici.

La plastica è la prima nemica di un acquario: gli oggetti realizzati in questo materiale, se lasciati a lungo nell'acqua, finiscono con il rilasciare sostanze chimiche, potenzialmente tossiche per i nostri amici pesci. È vero, ci sono anche tipi di plastica certificati come sicuri (controllate sempre le indicazioni sulle confezioni), ma evitare l'uso di questo materiale (specie plastica usa e getta) vi farà dormire sogni più sicuri.

Lo stesso discorso dicasi per la ceramica, che può variare, però, a seconda dei tipi di pesci che sono nell'acquario. Infatti, in teoria è possibile usare le ceramiche smaltate in rame, ma questo materiale è dannoso per gamberetti e altre specie.

Attenzione alla terracotta, nonostante molti paesi producano oggetti di questo materiale senza piombo, alcuni contengono metallo che, ovviamente, è dannoso per gli inquilini dell'acquario.

Le decorazioni che troviamo solitamente nei negozi specializzati sono in legno smaltato, e questo va benissimo. Ma se il legno non ha subito questo trattamento, questo potrebbe alterare l'equilibrio chimico nell'acquario. Se realizzate voi stessi una decorazione, o decidete di usare rami o tronchi, dovete sempre eseguire prima la smaltatura: se non siete in grado, optate per altro in totale sicurezza. Il legno, infine, deve sempre essere duro, e eliminato appena vi sembra che inizi a deteriorarsi.

No a oggetti deteriorabili, con piccoli pezzi che possono staccarsi ed essere ingeriti dai pesci, con materiali scadenti o non adatti a restare in acqua. Affidatevi sempre a negozi specializzati.