Cosa non va fatto con gli animali marini che si trovano in spiaggia? Non vanno spostati;

Non vanno toccati;

Non vanno tolti dal loro habitat;

Non si possono disturbare; Gli esemplari di animali marini selvatici ritrovati in spiaggia non vanno toccati, disturbati o spostati, ma lasciati nel loro habitat. Esistono alcune eccezioni a queste regole, come in caso di immediato pericolo per la loro sopravvivenza (es: un pesce o una medusa spiaggiati).

Cosa fare quando trovi una medusa spiaggiata? Utilizzare un retino per ricollocarla in acqua;

Informare il personale della spiaggia. La medusa fuori dall'acqua non può resistere: oltre a non essere i cittadini a spostarle provocando sofferenza e creando un disequilibrio nell'ecosistema, è importante agire in modo responsabile qualora ci si trovasse davanti ad un esemplare spiaggiato. Le opzioni potrebbero essere quelle di informare il personale della spiaggia, che interverrà in prima linea, oppure con grande tatto e attenzione attraverso l'utilizzo di un retino ed evitando di entrare in contatto con i tentacoli, si può provare a riposizionarla in acqua. Si suggerisce di evitare di lasciarla a riva, ma di provare a portarla più in là, ad esempio utilizzando un pedalò o un pattino per allontanarsi dal bagnasciuga.

Come devi comportarti se vedi una medusa mentre nuoti? Mantieni la calma;

Resta a distanza o nuota per provare ad allontanarti;

Non fare movimenti bruschi. Partiamo da una grande verità: per quanto il contatto urticante provochi dolore e infiammazione, le meduse non attaccano l'uomo. Potremmo persino dire che non è volontario il loro nuotare verso di noi. Se si è informati della loro presenza in mare, magari dopo una mareggiata o una determinata corrente, l'opzione migliore è evitare di fare il bagno. Qualora invece ci si imbattesse in modo sporadico, tra i comportamenti da tenere quando si incontra c'è restare calmi e provare a mantenere una distanza di sicurezza, provando ad evitare il contatto con l'animale. In caso di contatto, evitare movimenti bruschi perché potrebbero provocare ustioni multiple.

Cosa fare quando trovi una stella marina? Non vanno toccate;

Si possono guardare e fotografare da lontano con rispetto;

Non vanno tolte dall'acqua. Sono un'icona del mondo marittimo, belle e affascinanti sono anche molto fragili. Per questo motivo è importante evitare di toccare e togliere dall'acqua le stelle marine quando le si incontra ma soprattutto è bene sapere che queste azioni fatte con leggerezza ne potrebbero provocare la morte. Se si ha la fortuna, durante lo snorkeling o una nuotata, di incrociarne una, la si può ammirare con rispetto volendo scattando una foto senza flash utilizzando sistemi waterproof ma non va mai tolta dall'acqua, per nessun motivo. quando esce dall'acqua ed entra in contatto con la sabbia o l'uomo, si surriscalda, si disidrata e rischia progressivamente la morte. Anche se ributtate in mare, potrebbero avere ormai il destino segnato.

Cosa fare quando trovi un polpo in spiaggia? Va rimesso nel suo habitat il più rapidamente possibile. La pesca al polpo è una tradizione, piuttosto cruenta, ma viene fatta per motivi alimentari da personale autorizzato. I comuni cittadini invece, devono rispettare le regole ed evitare di interagire con l'amibente marino causando un danno all'ecosistema con azioni sconsiderate. Secondo gli studi, i polpi possono resistere pochi minuti fuori dall'acqua prima di morire, cioè finché la loro pelle rimane umida. Estrarre un esemplare durante un'immersione o lo snorkeling per puro vanto o goliardia causa sofferenza inutile all'animale.

Come comportarsi con un granchio? Osservalo senza disturbarlo;

Informati su regole e normative. La tutela dell'ambiente passa anche dal rispetto degli abitanti; le persone devono imparare indipendentemente dalla propria età a entrare in un ambiente abitato dagli animali portandogli rispetto. Curiosità e senso di stupore sono più che concessi, è possibile osservare il granchio senza disturbarlo, toccarlo e ovviamente informandosi su regole e normative che riguardano le località.

Cosa fare quando trovi un paguro in spiaggia? Osservalo senza disturbarlo;

Informati su regole e normative. Tra gli esemplari che si possono incontrare in spiaggia durante l'estate ci sono i paguri: loro sono tutelati ed è importante muoversi con rispetto. Osservarli, magari con i propri bambini, è assolutamente consentito ma bisogna mantenere un comportamento silenzioso e rispettoso, evitando flash delle foto e soprattutto non toccandoli o spostandoli. Anche in questo caso, informarsi sui regolamenti nazionali e locali è fondamentale.

Che comportamento tenere se noti dei pesciolini in spiaggia o in mare? Non disturbarli o inseguirli

Se spiaggiati, con un retino puoi provare a riposizionarli in mare

Se sono molti vanno informate le autorità competenti Bellissimo fare snorkeling e avere la fortuna di osservare da vicino pesci che nuotano in branchi, le cose però non sono altrettanto fantastiche quando ci si trova davanti a tantissimi pesciolini spiaggiati. Se nel primo caso il comportamento richiesto è quello di entrare in punta di piedi nel loro habitat, in modo rispettoso, evitando di disturbarli o toccarli, nel secondo può essere possibile interagire con loro informando le autorità competenti o provvedendo tramite un retino al riposizionamento repentino in acqua se gli esemplari sono ancora in vita.