Alcuni pappagallini possono diventare schizzinosi, o peggio abituarsi a una dieta completamente sbagliata (come quelle esclusivamente a base di semi): quando si offre un nuovo cibo al pappagallino, è sempre consigliabile lasciare al pennuto diverse opzioni, magari attraendolo con colori sgargianti come quello del melograno o dei peperoni rossi.

Cosa mangiano i pappagallini?

Estrusi e pellet

Frutta

Ortaggi

Frutta a guscio

Semi

Nella fattispecie gli estrusi e pellet dovrebbero essere biologici e senza coloranti, e adeguati alla razza del pappagallino (ogni specie ha le sue caratteristiche e le sue esigenze, anche in termini alimentari).

Per quanto riguarda la frutta: i pappagallini adorano la frutta fresca, perché offre una gran riserva di vitamine e sali minerali e in alcuni casi è divertente da sgranocchiare. Anche la frutta secca può essere un'ottima soluzione: i mix che si trovano in commercio, se non contengono zuccheri aggiunti o frutti vietati per i pappagalli, sono un'ottima fonte di energia e deperiscono molto più lentamente del fresco. Alcuni pappagalli, inoltre, ne vanno particolarmente ghiotti.

Ottima scelta anche quella degli ortaggi: tra quelli preferiti dai pappagalli ci sono zucchine, spinaci, bietole, carote e peperoncini piccanti, che in natura non mancano mai nella dieta degli psittaciformi. Quando si tratta di cibo, però, ogni pappagallino ha i suoi gusti specifici. I pappagalli adorano le noccioline, soprattutto se sono ancora nel loro guscio. Ma anche mandorle, anacardi, noci pecan, noci macadamia e pistacchi. La frutta a guscio, però, è particolarmente nutriente e andrebbe somministrata con molta moderazione: meglio usarla come piccola ricompensa, anche quotidiana, piuttosto che come cibo abituale.

Infine, i semi: i semi sono nutrienti e amatissimi dai pappagallini, ma contengono molti grassi e poche vitamine, quindi vanno somministrati con cautela, a prescindere dalle richieste del pennuto.

La dieta dei pappagallini viene generalmente integrata con dei mangimi in pellet appositamente studiati per soddisfare le loro esigenze nutrizionali, ma è importante che la loro alimentazione quotidiana sia composta quasi per metà di cibi freschi e non processati, come quelli che troverebbero in natura.