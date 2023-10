Il pesce rosso è probabilmente il pesce per acquari (e stagni) d'acqua dolce più conosciuto e più amato in tutto il mondo. Tutti ne hanno avuto uno e ne hanno potuto ammirare la natura pacifica e coriacea: tuttavia, affinché il proprio pesce rosso goda di ottima salute, è importante nutrirlo con attenzione.

In linea generale questi pesci sono piuttosto piccoli, ma possono raggiungere le dimensioni di oltre 60 cm di lunghezza e i 3 chilogrammi di peso – sebbene in acquario sia difficile.

Il Carassius Auratus, nome scientifico del pesce rosso, è un simpatico animale noto ai più per essere capace di sopravvivere in condizioni dove altre specie non avrebbero chance. Questa affermazione non è propriamente esatta.

Come si vede dalla lista, il tipo di cibo che possono recuperare in natura non è sempre disponibile in un negozio di animali. Ecco perché è sempre possibile sostituire i nutrienti di base con quelli che vengono chiamati mangimi specializzati .

Molti non lo sanno, ma in natura il pesce rosso è onnivoro e si nutre di alimenti animali, insetti e vegetali . Chi ama i pesci rossi e vorrebbe introdurli in un acquario dovrebbe sempre fare attenzione alla presenza di altri pesci , sia dello stesso tipo che di altre specie. Si tratta di creature territoriali che possono dare il via a combattimenti e, nel caso di pesci più piccoli, trasformarli in un potenziale pasto.

Il mangime in granuli , bagnato prima di introdurlo in vasca, andrà a depositarsi sul fondo: in questo modo i pesci si nutriranno più gradualmente e avranno modo di digerire bene i nutrienti contenuti.

Il mangime affondante a scaglie è fatto a forma di scaglie che però, a differenza dei fiocchi , tenderanno ad affondare. Si tratta di un mangime di alta qualità e facilmente digeribile dai pesci rossi. Occorre però fare attenzioni alle dosi fornite. Il mangime che rimane a galla, pur essendo molto economico e molto diffuso, è da considerarsi non del tutto consigliato: è ottimo da integrare ad altri mangimi per abbattere i costi. Teniamo presente però che mangiandolo, il pesce dovrà sfiorare il pelo dell'acqua e potrebbe ingoiare ossigeno – non del tutto salutare per la buona crescita dell'animale.

Il mangime a lento rilascio , che si usa di solito quando si è fuori in vacanza o lontano da casa per lunghi periodi, si presenta a forma di blocco che viene lasciato affondare dentro la vasca. Da questo blocco si staccano dei pezzettini di cibo che i pesci rossi andranno a mangiare gradualmente. Quando si acquista questo mangime bisogna monitorare i tempi di rilascio del cibo : alcuni prodotti, in combinazione con la qualità dell'acqua, possono disgregarsi molto in fretta andando ad inquinare l'habitat.

La frutta va bene, ma solo in piccole quantità e di rado : l'alto contenuto di zuccheri non fa bene al pesce rosso, il quale però ne potrebbe diventare in poco tempo molto ghiotto.

Integrare i mangimi specializzati può rivelarsi divertente e molto salutare per i propri pesci rossi. Pur ricordandoci che le prime volte il pesce potrebbe rifiutarlo, è importante integrare la dieta con prodotti naturali come verdure sbollentate e pesci sminuzzati. E, soprattutto, bisogna avere pazienza.

C'è anche chi suggerisce un cibo fai da te basato su scaglie vegetali, con verdure come spinaci, piselli e broccoli tagliati finissimi e passati accuratamente, o piccoli pezzi di banana e mela frullata. Gettonatissimi anche i cibi surgelati (come i famosi gamberetti) e gusci d'uovo ben lavati.

Per quanto riguarda il cibo vivo, è possibile scegliere tra larve di zanzare, chironomi, krill e anguillole dell'aceto, ma sempre facendo attenzione e tenendo presente l'ecosistema e i pesci presenti in acquario. Si può poi optare per prodotti a base di carne (pezzi di tacchino, pollo o piccole striscette di manzo) e pesce (cernia e trota tagliate finissime).

Riguardo al cibo, come abbiamo detto, si può scegliere tra alimenti specializzati in busta (miscele in quantità variabili che possono essere trovati nei negozi specifici) e in gocce. I secondi vengono generalmente usati per integrare i primi e il mix dei due prodotti garantisce una crescita sana e forte.

E se fossimo alle prese con dei pesci rossi appena nati? Niente paura, esistono degli alimenti specifici anche per loro . L'unica cosa che occorre sapere è che fino a un anno questi pesciolini devono essere tenuti lontani dai cibi che possiamo dare agli adulti e dovrebbero anche essere tenuti in ambienti separati, precisamente in acqua matura.

Cosa mangiano i pesci rossi nel laghetto?

Mangime in granuli

Verdure

Frutta

Cibi freschi

Se abbiamo deciso di collocare i nostri pesci rossi in un laghetto, non diamo nulla per scontato: anche loro hanno bisogno di un'alimentazione specifica e attenta. Per questo tipo di pesci viene venduto del mangime in granuli, da dosare con attenzione in base alla quantità di pesci e alla grandezza del laghetto.

L'alimentazione in granuli può poi essere integrata con verdure (in particolare piselli, spinaci, zucchine, carote) e frutta (tra cui piccoli pezzi di banana, uva e mele), che vanno entrambe sbollentate e sminuzzate, mai servite intero o a crudo. Si può optare anche per un po' di cibo fresco, come gamberetti e micro dosi di trota o cernia.