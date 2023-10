Conosciuto anche come riccio pigmeo, l'atelerix albiventris , ha come habitat d'origine le zone più aride dell'Africa centrale. Viene considerato un animale domestico e non va confuso col riccio europeo comune (Erinaceus europaeus). Quest'ultima specie infatti è tutelata dalla legge Italiana ed è considerato reato tenere un esemplare in casa.

La dieta del riccio africano

Il riccio africano è un animale onnivoro, ossia che si nutre di un'ampia varietà di cibi. Fra questi troviamo senza dubbio gli insetti. I ricci infatti riescono a digerire la chitina, una sostanza che compone l'esoscheletro degli insetti e rappresenta un'ottima fonte di proteine e fibre. La chitina rappresenta un componente essenziale nella dieta del riccio, ma non è l'unico.

Questi animali domestici sono particolarmente inclini all'obesità, per questo è essenziale monitorare con grande attenzione la loro dieta. Valutare le quantità è importantissimo, prendendo anche in considerazione il fatto che i ricci sono molto attivi durante la notte. Monitora sempre il peso del tuo pet con una bilancia per bambini. Se il peso aumenta più del 10% cerca di correre ai ripari, riducendo il quantitativo di cibo a disposizione.

Ogni giorno offri a tuo animale da compagnia qualche cucchiaino di crocchette, ma anche frutta, verdura e insetti. Non preoccuparti se durante il giorno il riccio africano non mangia: poiché è molto attivo di notte, potrebbe consumare la sua porzione quotidiana durante le ore notturne. Fai comunque attenzione a non lasciare a disposizione del pet del cibo deteriorato e non consumato per troppo tempo. Infine non dimenticare mai l'acqua fresca che dovrà essere sempre a disposizione e andrà cambiata quotidianamente.