Cosa mangia un conuro del sole, la dieta ideale Se stai progettando di adottarne uno, tra le altre cose importanti come l'habitat, devi sapere cosa mangia un conuro del sole. In questo modo, oltre a creare un ambiente a misura di pappagallo, si riempirà la dispensa di tutto ciò che gli serve per il suo sostentamento.

Alimentazione del conuro del sole Misto di verdure crude e due tipi frutta ogni giorno;

Misto di cereali secchi o zuppa di legumi secchi quattro volte a settimana, mattina e sera;

Minestrone di verdure con cereali – come pasta, riso, farro oppure orzo - di cui preferibile il farro per maggiore contenuto proteico tre volte a settimana, mattina e sera;

Misto di cereali crudi biologici e integrali ogni due o tre giorni;

Misto di cereali germogliati una volta alla settimana;

Pellettati di ottima qualità;

Semi oleosi come quelli di girasole o noci, senza abbondare;

Formula di imbecco per i nidiacei;

Acqua fresca e pulita. Questo è un esempio di cosa mangia un conuro di sole che segue una dieta sana e bilanciata. Se si è alla prima esperienza, è fondamentale rivolgersi a un veterinario o a un nutrizionista specializzati che sappiano dare dei consigli mirati. Non si tratta solo di conoscere le regole generali, ma anche di sapere cosa acquistare al negozio di animali: i cibi infatti devono essere sempre di qualità per consentire al pappagallo di crescere sano e forte, di vivere il più a lungo possibile.

Perché le vitamine sono importanti? I conuri del sole hanno un elevato fabbisogno di vitamina A. Nella fattispecie serve ad alimentare il sistema immunitario e a proteggerli, quindi, dalle patologie di origine virale (una fra tutte il poxvirus). Inoltre sono utili per favorire un corretto funzionamento del sistema metabolico. Per quanto riguarda le quantità è necessario che sia lo specialista a stabilirle dopo una visita attenta dell'esemplare in questione, sia in ottica preventiva che in relazione a una eventuale terapia. Non è raro che questi pappagalli soffrano della sindrome emorragica: per prevenirla, l'assunzione della vitamina K può fare la differenza, anche se in merito si deve aspettare l'evoluzione di ulteriori studi scientifici. Tuttavia, anche se l'eziologia della sindrome emorragica non è ancora del tutto chiara, gli esperti pensano che una dieta povera di vitamina K e di calcio possa danneggiare il processo di coagulazione nel sangue. Una dieta mirata può aiutare, ma non può essere l'unica soluzione alla cura di questa malattia e comunque è importante che sia diagnosticata e monitorata dal veterinario di fiducia, l'unico che può avere un quadro clinico completo e valutare a 360 gradi le cure migliori per il conuro del sole.

Conuro del sole, cosa non deve mangiare Il cioccolato;

L'avocado;

Il rabarbaro;

I funghi;

Le fave;

Gli asparagi;

I cachi;

I noccioli della frutta e i semi della mela;

Le bevande alcoliche;

Il caffè;

Il latte e i latticini;

Le carni lavorate;

Tutti gli alimenti con nitriti, nitrati, solfati e glutammato monosodico;

Lo zucchero, il sale, l'aglio e le spezie in generale. Cosa non mangia un conuro del sole? Questi sono tutti i cibi assolutamente da evitare nella dieta di questo pappagallo. Il suo sistema digestivo, infatti, non è in grado di assimilarli correttamente. Si tratta di animali intolleranti al lattosio, che al massimo (e sempre previo nullaosta da parte del veterinario) possono assumere piccole quantità di formaggio duro e yogurt una volta ogni tanto. Da evitare sono anche gli alimenti con un alto contenuto calorico. Se non vengono tenuti sotto controllo l'animale domestico può ingrassare eccessivamente, diventare obeso e sviluppare le patologie gravi che questa condizione porta con sé, due fra tutte quelle che intaccano il cuore e il fegato.