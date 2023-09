In questo breve articolo cercheremo di fornire informazioni in merito agli alimenti di cui si nutrono le tartarughe e a quelli che, invece, dovrebbero essere evitati. In qualsiasi caso, per maggiori informazioni in merito all'alimentazione ideale della propria tartaruga d'acqua dolce, è bene rivolgersi al proprio veterinario esperto in rettili .

L'alimentazione della tartaruga d'acqua dolce varia in funzione della specie presa in considerazione. Difatti, esistono tartarughe d'acqua dolce il cui regime alimentare è costituito solo ed esclusivamente da vegetali, altre la cui alimentazione è prettamente a base di carne e altre ancora che si nutrono di alimenti di origine sia animale che vegetale.

Sono davvero moltissime le specie di tartarughe di acqua dolce esistenti, così come molte sono quelle che vengono acquistate e tenute in casa (o all'esterno) come animali domestici. In funzione della tipologia di alimentazione possiamo distinguere:

È molto importante che la dieta delle tartarughe d'acqua dolce sia bilanciata e varia . Per saperne di più, chiedi consiglio al tuo veterinario. Questa figura saprà aiutarti e fornirti consigli specifici per la specie di tartaruga d'acqua dolce in tuo possesso.

Per questo motivo sono in molti a suggerire di lasciare un osso di seppia sempre a disposizione dell'animale.

L'osso di seppia è molto utile per le tartarughe d'acqua dolce in cattività in quanto rappresenta una buona fonte di calcio , elemento indispensabile per il mantenimento del carapace in condizioni ottimali e per il benessere dell'animale in generale.

Se si desidera decorare l'acquaterrario o il laghetto in cui vive la tartaruga d'acqua dolce con delle piante acquatiche è opportuno assicurarsi che queste non siano tossiche e che non siano dannose per l'animale. Utilizzare le pianti commestibili per la tartaruga, pertanto, potrebbe essere la scelta ideale.

Le tartarughe d'acqua dolce sono rettili piuttosto voraci che possono mangiare qualsiasi cosa. Quando tenute in cattività, tuttavia, al fine di preservarne la salute, è fondamentale garantirgli un'alimentazione adeguata. Di seguito, pertanto, vedremo alcuni esempi di alimenti che possono essere forniti alla nostra tartaruga d'acqua dolce. Ricordiamo, tuttavia, che quanto riportato non è un elenco esaustivo ; per maggiori informazioni, chiedere consiglio al veterinario .

Per avere un'idea della quantità, alcuni suggeriscono di fornire una porzione di cibo al giorno pari alla grandezza della testa dell'animale. Tuttavia, di nuovo, invitiamo al consulto con il proprio veterinario esperto in rettili .

Premesso che è sempre bene seguire i consigli del proprio veterinario, in linea generale, si può dire che le tartarughe piccole devono essere alimentate una volta al giorno per cinque o sei giorni a settimana , lasciando un giorno o due di digiuno ; mentre gli esemplari adulti richiedono una minor frequenza e possono essere alimentati una volta al giorno ogni due o tre giorni o dai due ai quattro giorni a settimana .

Gli elenchi riportati - sia degli alimenti consentiti, sia di quelli da evitare - non intendono essere esaustivi e il loro scopo è puramente informativo . Per maggiori informazioni su come alimentare correttamente la tua tartaruga d'acqua dolce, chiedi consiglio al tuo veterinario .

Alimenti essiccati ed industriali

In commercio è possibile trovare mangimi industriali per tartarughe composti da pellettati a base di farine di pesce, farina di crostacei o farine vegetali e/o a base di piccoli crostacei, pesci ed insetti (ad esempio, camole) essiccati. L'errore che molte persone compiono è quello di utilizzare questi prodotti industriali come unica fonte alimentare per la tartaruga d'acqua dolce. Tuttavia questo comportamento è sbagliato , in quanto l'alimentazione della tartaruga, come già detto, si compone di alimenti vegetali e/o animali che devono essere variati e somministrati in quantità e con frequenza specifiche, variabili in funzione del tipo di tartaruga, dell'età e delle sue condizioni di vita.

I prodotti essiccati non sono in grado di fornire all'animale tutti i nutrienti di cui necessita e possono pertanto influire sulla sua crescita e favorire la comparsa di disturbi e problematiche connessi ad una alimentazione non appropriata e a carenze nutrizionali.