Quando si parla di alimentazione di un pesce neon è fondamentale seguire le indicazioni stabilite dagli esperti di acquaristica in materia di nutrizione ittica. In linea generale, il pesce neon si adatta molto bene sia al mangime vivo che congelato , ma apprezza molto anche quello in fiocchi o in compresse.

Se somministri il cibo congelato, ricordati di scongelarlo a parte prima di metterlo all'interno dell'acquario e in generale seguire tutte le procedure del caso per assicurarti che esso non sia contaminato.

Indipendentemente da che cibo è, sia esso liofilizzato, surgelato, in gelatina o in altri formati, il pesce neon non va nutrito tutti i giorni della settimana . Pur essendo una specie ittica con un appetito robusto, gli acquariofili consigliano sempre di rispettare almeno un paio di giorni di digiuno alla settimana.

La temperatura ottimale per il pesce neon va dai 20-25° C (dove 25 andrebbe mantenuta solo per brevi periodi), con un pH tra il 6 e il 7 e una durezza dell'acqua di circa 10°dH. Sono tutte informazioni che ti servono per correggere l'habitat in maniera che i pesci possano prosperare.

Innanzitutto è importante non somministrare il cibo tutti i giorni , in maniera tale che il pesce neon abbia il tempo necessario per digerire e perché gli venga fame. Se neanche così sembra interessarsi al cibo, prova a cambiare marca . Nel frattempo, fai un controllo dei valori dell'acqua della vasca.

Come si riconosce il cibo per pesce neon di alta qualità?

L'alimentazione sana è la cosa più importante all'interno della vita di un pesce. Viene anche prima della qualità dell'acqua, secondo molti appassionati di acquari. Dunque, quello che conta, è scegliere sempre il cibo di alta qualità e seguire un regime alimentare variegato, così che i nutrienti varino un po', come accadrebbe in natura.

Se si ha disponibilità (e competenza), il cibo congelato è l'opzione migliore: tuttavia, per avere del cibo per pesci congelato è necessario procurarselo in un negozio specializzato e avere lo spazio sufficiente in congelatore. Questo non è sempre possibile per motivi di spazio e inoltre poiché è indispensabile che la catena del freddo venga rispettata per tutta la filiera di produzione. Si tratta di un requisito fondamentale del cibo per pesci congelato, il quale è soggetto a contaminazione di parassiti o batteri. Se non sei esperto e non vuoi rischiare, non ti preoccupare: il pesce neon ha un appetito molto democratico e non ha particolari preferenze di formato.

Il cibo congelato richiede una digestione più lunga ma è generalmente più appetibile, mentre quello liofilizzato risulta più assimilabile, più in fretta. Una volta scongelato, il cibo assumerà la sua forma naturale e i pesci saranno immediatamente stimolati in quell'istinto predatorio che spesso, mangiando fiocchi e vivendo in un ambiente chiuso, perdono.

In accordo con il proprio veterinario, si può valutare la marca di capsule o di fiocchi di mangime più adatta e più facilmente reperibile.

In linea generale, un cibo per pesci di alta qualità contiene molte proteine, vitamine, minerali e oligoelementi di alta qualità. Controlla sempre l'elenco degli ingredienti e assicurati che sia ricco di diciture naturali (es: alghe, farina di pesce, verdure).