Vi premettiamo che si tratta di un erbivoro stretto , ovvero che si nutre di vegetali come erbe, germogli e, a volte, semi e frutta. Ovviamente, però un'erba o un vegetale non valgono l'altro, dunque vedremo nel dettaglio come, cosa e quando darglielo.

È un piccolo mammifero dal carattere curioso e frizzante, simpatico e giocherellone: il degu è un animale molto gettonato, apprezzatissimo per il suo modo di restituire affetto e per le sue movenze un po' buffe. Se state considerando di prenderne uno in casa, però, c'è una domanda che dovete necessariamente farvi: il degu cosa mangia ?

Nelle gabbia andrà collocata una ruota, un tubo e una scatola per nascondersi. In più, meglio tenere sott'occhio la temperatura, perché quella ambientale non non dovrebbe mai avvicinarsi ai 30 °C. Attenzione anche a un'altra cosa: il degu è un animale fortemente sociale , quindi sarebbe auspicabile prenderne più di uno (ed è anche per questo che è importante sapere come nutrirli)!

La prima cosa da sapere per prendersi cura di un degu è il fatto che in natura questi animali vivono in un complesso reticolo di tane e che hanno una tendenza innata a a rosicchiare e mordere. Ciò significa che bisogna sapere dove tenerlo : andrà bene una gabbia metallica molto grande, a più livelli, dotata di doppie chiusure e con un fondale ricoperto di tessuto morbido.

Seguono delle erbe di campo (piantaggine, tarassaco e trifoglio), che possono essere sia acquistate che raccolte da prati e giardini , a patto che si selezionino aree pulite dove farlo, evitando quelle inquinate da sostanze tossiche. Ciò significa che va bene raccogliere l'erba del vostro giardino/prato o dei vostri vasi, mentre invece è più che sconsigliato raccoglierlo in parchi pubblici o in aree cittadine. Infine, è possibile integrare nella dieta quotidiana del cibo per roditori a basso contenuto di glucidi.

Regolarmente, in uno stato di cattività, il degu dovrebbe mangiare del fieno , possibilmente fresco e ben conservato. Il fieno infatti porta vantaggi non soltanto intestinali per il nostro piccolo roditore: la fibra lunga garantisce infatti una corretta masticazione, così come un corretto consumo dentale (i denti del degu sono in crescita continua).

In natura il degu è coprofago . Ciò vuol dire che consuma le feci di grandi erbivori, dai cervi a bovini ed equini, durante la stagione secca. Al tempo stesso consuma anche le sue stesse feci, ma non temete: è una problematica da non fronteggiare in ambito casalingo, dove l'animale si renderà conto di non dover ricorrere a questa soluzione per cibarsi.

Il degu è un roditore diurno originario dell'America latina e il suo habitat naturale è il versante cileno delle Ande. In natura consuma erbe e piante, così come germogli, corteccia, gemme, bulbi e, in alcuni casi, frutta e semi.

Quanto vive il degu?

10 anni

In natura il degu vive circa 5 anni, mentre in cattività può vivere fino a 10 anni: merito non solo dell'assenza di predatori, ma anche della sua alimentazione. Come avete avuto modo di capire, occorre che sia ricca e diversificata. Ciò significa che non basta acquistare del mangime e via (cosa che in generale non dovrebbe valere per nessun animale) ma occorre variare la sua dieta.

Curare l'alimentazione del degu significa tutelarne la salute, proponendo vari elementi con una ben determinata frequenza temporale in modo che il suo corpo resti sempre in equilibrio. Ricordate che il suo tratto gastroenterico non riesce a digerire elevati quantitativi di zuccheri. Per tale ragione, in cattività, una scorretta gestione della sua dieta può condurre allo sviluppo del diabete.