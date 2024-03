Prima di continuare, però, ricordati di seguirci su Whatsapp per non perdere alcun aggiornamento su salute, animali e benessere e il profilo Instagram di MypersonalPet , imperdibile per gli amanti degli animali.

Un naso secco e screpolato infatti può indicare la presenza di patologie e di problemi di salute in fido, per questo è essenziale approfondire questo tema.

La temperatura del corpo umano solitamente oscilla fra i 36 e i 37 gradi , quella dei cani va dai 38,3 sino ai 39,2 gradi. Se la temperatura aumenta, superando i 40 gradi, la salute del tuo pet potrebbe essere in pericolo, per questo dovresti recarti immediatamente dal veterinario.

Il naso asciutto del cane può indicare alcune volte – ma non sempre – problemi di salute come la febbre . In questo caso è importante capire quali sono le cause della febbre, come un'otite, una gastroenterite oppure un ascesso.

Va però sottolineato che il naso asciutto e che si screpola facilmente può essere un grande problema per il tuo pet. Se ti accorgi che il tuo cane ha il naso asciutto dunque sarebbe meglio consultare subito il veterinario per individuarne le cause.

Secondo una credenza il naso di un cane in buona salute dovrebbe essere idratato e umido . In realtà il naso secco è una condizione molto comune che non sempre indica problemi di salute. La disidratazione e la secchezza di questa zona del muso può infatti essere il segnale di una situazione più semplice da risolvere.

Come idratare il naso secco del cane?

Balsamo naso per cani

Crema solare

Burro idratante specifico

Esistono alcuni rimedi naturali utili per idratare il naso secco del cane. Per dare sollievo al tuo pet cerca di idratare il suo naso usando un prodotto specifico come il balsamo naso per cani. Ricordati di non utilizzare creme ad uso umano, questo perché fido potrebbe leccarsi il naso e ingerire sostane dannose. I prodotti specifici invece contengono degli ingredienti naturali che non sono tossici per tutti gli animali domestici.

Usa una crema speciale studiata per i pet al fine di proteggere la pelle del naso ed evitare che possa seccarsi. Non dimenticare un burro idratante specifico da applicare dopo le passeggiate, sia d'estate che d'inverno.

Per evitare allergie e la proliferazione batterica utilizza sempre ciotole in acciaio, infine assicurati che fido beva a sufficienza, in particolare d'estate, e che abbia a disposizione sempre acqua fresca.