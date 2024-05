Informarsi dunque è d'obbligo, ma prima di saperne di più sull'argomento ti consigliamo di unirti al nostro canale Whatsapp per aggiornamenti e approfondimenti sul mondo degli animali, della salute e del benessere e il profilo Instagram di MypersonalPet , imperdibile per gli amanti degli animali.

Si tratta di un processo naturale che, però, porta dei rischi per questi piccoli mammiferi: non è rarissimo, infatti, imbattersi in un pipistrello ferito . Purtroppo, nella stragrande maggioranza dei casi, gli esseri umani non sanno come rapportarsi a questi animali e il rischio, data la loro fragilità, è quello di commettere errori e di peggiorare la situazione , finendo per fare più male che bene.

Specialmente durante la primavera e l'estate la popolazione di pipistrelli aumenta i suoi ritmi di circolazione e dunque la sua presenza anche nelle aree urbane, per predare insetti e per trovare delle tane estive che possano essere più facilmente raggiungibili dopo le ore notturne dedicate alla caccia.

Chi contattare se si trova un pipistrello?

Contattare il WWF;

Contattare il Centro Recupero Fauna in Difficoltà;

Contattare la Protezione Chirotteri.

Va subito precisato che a meno che non sia davvero costretti a prelevare l'animale, la cosa migliore da fare sarebbe contattare degli esperti. Le sedi italiane del WWF o i Centri Recuperi Fauna in Difficoltà (LIPU) sono le più indicate sia per provvedere al recupero sia, eventualmente, a dare indicazioni per farlo nel modo corretto e per poi detenerlo.

Va anche segnalato che in Italia l'Associazione Tutela Pipistrelli si batte da anni per fornire tutte le informazioni utili per aiutare l'animale. Infine, ricordate che ci si può rivolgere anche al proprio veterinario di fiducia.