Come comportarsi se troviamo uova di tartaruga sulla spiaggia? Non toccare niente nei dintorni

Mantenere la distanza

Allertare la Capitaneria di porto al 1530 se non sono al sicuro Che si tratti di un vero e proprio nido o meno, la principale cosa da fare quando trovi delle uova di tartaruga è quella di avvertire la Capitaneria di Porto usando il numero 1530 nazionale. Loro, sicuramente, sapranno come intervenire nel modo corretto. Il comportamento del cittadino deve proseguire con la tutela della biodiversità: non vanno toccate le uova di tartarughe (così come quelle di qualsiasi altro animale!) assolutamente non vanno rubate e soprattutto è importante mantenere un comportamento etico, evitando foto con flash e garantendo la giusta distanza. Assistere alla schiusa è un'emozione e molte associazioni organizzano degli eventi per poter osservare da vicino l'occasione, mantenendo però gli esemplari al sicuro e a distanza di sicurezza.

Cosa fare se si trova un uovo di tartaruga? Contattare il personale autorizzato

Non toccare l'uovo

Mantenere un comportamento rispettoso Il mese di agosto corrisponde con il periodo delle schiuse dei nidi di tartaruga marina, a presidiare ci sono spesso volontari e associazioni che lavorano a 4 mani con la Capitaneria di Porto per tutelare la biodiversità. Può succedere che alcune uova sfuggano al controllo e perciò è bene avvertire al 1530 il personale autorizzato che saprà come proteggerle creando un cordolo di sicurezza e alzando le misure nella zona. Si aggiunge l'importanza di mantenere un comportamento estremamente rispettoso: non fare rumori eccessivi, non urlare e soprattutto non usare il flash poiché le luci dirette potrebbero creare danni alle uova o ai cuccioli di tartaruga pronti a nascere. Per massimizzare la tutela di questi esemplari, ricercatori e volontari hanno implementato diverse strategie: tra le più comuni sul territorio italiano c'è la recinzione delle aree di nidificazione, così da evitare che la presenza umana possa interferire; questa misura fa in modo di creare una barriera anche da molti predatori animali.

Come si fa a sapere se un uovo di tartaruga è stato fecondato? Va lasciato indagare solamente a mani esperte e autorizzate

Candling operato da un professionista

Ispezione visiva operata da un professionista Esistono diversi metodi efficaci per capire quando un uovo di tartaruga è fecondato oppure no, ma è bene ricordare che si tratta di esemplari inseriti nella lista rossa della IUCN e quindi rientrano tra le specie a rischio estinzione, perciò è importante evitare atteggiamenti (come maneggiare le uova) che potrebbero danneggiare la nascita di nuovi esemplari. Gli occhi degli esperti possono verificare a occhio nudo lo sviluppo; in alternativa viene utilizzata la speratura che in inglese è nota come candling. In questo caso, attraverso una fonte di luce viene verificato che all'interno ci sia un embrione. Chiaramente ribadiamo che a doversene occupare sono solo esperti che non danneggeranno le uova ed eviteranno situazioni stressanti o pericolose.

Dove depongono le uova le tartarughe di mare? Le femmine vanno a deporre le uova in prossimità della spiaggia dove sono nate Una curiosità interessante sulle tartarughe di mare è che le femmine ricordano esattamente a spiaggia dove sono nate e vanno a deporre le proprie uova lì o in una zona prossima. Il nido è quindi nelle spiagge e proprio sulla sabbia i cuccioli di tartaruga muovono i primi passsi per raggiungere le onde del mare. Le tartarughe marine preferiscono deporre su spiagge sabbiose e isolate; di solito scelgono luoghi che offrono protezione dalle maree alte e dai predatori. Una curiosità in più è il numero di uova: sembrerebbe che possano arrivare a circa 100 ogni nidiata.

Su quali spiagge italiane è possibile trovare uova di tartarughe marine? In Emilia Romagna

In Abruzzo

In Puglia

In Campania

In Basilicata

In Toscana

In Sardegna

Nel Lazio

In Calabria

In Sicilia Ogni anno la situazione nidi di tartarughe marine in Italia cambia, anche a causa del cambiamento climatico. A nidificare è soprattutto la tartaruga Caretta Caretta che nel 2023 ha segnato la penisola con 293 nidi tracciati e distribuiti tra Emilia Romagna, Abruzzo, Puglia, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, Toscana e Lazio. I numeri più alti sono legati al territorio siciliano dove si sono contati oltre 100 nidi e in Calabria con oltre 85. In particolare, tra le specie che popolano le coste italiane non ci sono solo le caretta caretta, si trovano anche la tartaruga liuto e la tartaruga verde.

Quanto tempo ci vuole per la schiusa delle uova delle tartarughe marine? Dai 40 ai 90 giorni Le ricerche hanno mostrato che le uova di tartaruga marina hanno bisogno di un lasso di tempo dai 40 ai 90 giorni per vedere poi i cuccioli fuoriuscire; le condizioni vengono influenzate dal meteo e dalla temperatura della sabbia che fa da incubazione e velocizza o rallenta lo sviluppo e quindi la nascita dei piccoli.