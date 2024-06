Cosa fare se si trova una tartaruga marina in difficoltà o ferita? Contattare subito la Capitaneria di porto al numero 1530

Segnalare nel modo più preciso possibile la posizione del rettile

Tenere la distanza senza perderla di vista fino all'arrivo dei soccorsi

Scattare una foto accurata delle condizioni dell'esemplare da inviare ai soccorsi

Evitare il contatto con la tartaruga marina In caso di avvistamento di una tartaruga marina in difficoltà è fondamentale evitare ogni tipo di tentativo di salvataggio fai da te senza un'autorizzazione da parte della Capitaneria. Spinti dal desiderio di aiutare, si rischia infatti di interferire negativamente sulla vita di questi rettili in via d'estinzione.

Cosa fare se trovi tartaruga ferita in spiaggia? Quando si individua una tartaruga potenzialmente in difficoltà o ferita in spiaggia è molto importante non farsi prendere dall'istinto di correrle incontro per salvarla. Manteniamo una distanza di circa 10 metri, così da non spaventarla e potenzialmente aggravare il suo stato di pericolo. A questo punto contattiamo immediatamente la Capitaneria di porto al numero 1530. Diamo anche una rapida occhiata sui motori di ricerca per individuare un potenziale centro di recupero locale per le tartarughe marine. Sarà una di queste due organizzazioni a guidarti nell'eventualmente primo soccorso, consigliandoti probabilmente di coprire il guscio con un asciugamano bagnato o disporre un ombrellone per tenerla all'ombra fino all'arrivo delle autorità. In tutti i casi in cui non si viene espressamente autorizzati, le tartarughe marine anche ferite non devono mai e in nessun caso essere manipolate da mani inesperte. Attenzione: le tartarughe a volte possono sembrare vive (in caso si trovino a riva, mosse dalle onde), o morte (la parola che usano gli esperti è "inattive"). Qualsiasi sia il vostro dubbio sul ritrovamento della tartaruga di mare, scattate una foto dell'esemplare e, se possibile, inviatela ai soccorsi per aiutarli a capire meglio la situazione.

Dove portare le tartarughe trovate? Le tartarughe marine non possono essere portate da nessuna parte In caso di ritrovamento di una tartaruga marina ferita, anche in condizioni critiche, è importante attenersi alle indicazioni della Capitaneria di Porto o del pronto intervento tartarughe nazionale. La maggior parte delle volte, verrà caldamente consigliato di non toccare l'esemplare fino all'arrivo delle autorità competenti.

Cosa fare se si trova tartaruga in difficoltà in mare? Anche in questo caso è fondamentale mantenere una distanza rispettosa dall'animale, senza perderlo di vista, mentre si chiamano i soccorsi come la Capitaneria di Porto (1530) o il servizio di pronto intervento tartarughe nazionale al: 800904841. Chi desidera fotografarla dovrà evitare di usare il flash o indirizzare fonti di luce aggressive sull'animale. Infine, è indispensabile evitare di nuotarle vicino o tagliarle la strada, anche con la barca. Se l'emergenza sembra particolarmente grave, sottolinea il problema ai soccorsi mentre sei al telefono con loro: saranno eventualmente le autorità a darti indicazioni specifiche sul da farsi per evitare un peggioramento delle condizioni.

Come aiutare una tartaruga marina pescata per errore? Molte organizzazioni regionali (es: i parchi nazionali) forniscono indicazioni specifiche su come aiutare una tartaruga marina pescata per errore. Attenersi alle linee guida è fondamentale. I pescatori che usano le reti per catturare i pesci potrebbero ritrovarsi con una tartaruga impigliata nel tramaglio. In questo caso è importante avvicinare con delicatezza la rete al bordo della barca, evitando che l'esemplare di ferisca cadendo da un'altezza troppo elevata. A questo punto si procede a tagliare i fili con attenzione. Se si notano lesioni, è importante lasciare la tartaruga a bordo e contattare subito la Capitaneria di porto per capire come muoversi. Se una tartaruga viene presa all'amo, invece, è essenziale prenderla per i lati del carapace e tagliare la parte ricurva dell'amo per provare a estrarlo. Se l'amo è stato ingerito o si trova all'interno della bocca della tartaruga, la rimozione richiederà sicuramente l'intervento della Capitaneria di porto. Andrà portata in salvo il più presto possibile, interrompendo le proprie attività. Mettere la tartaruga in una capiente vasca di plastica, evitare l'esposizione al sole e coprirla con un asciugamano bagnato. Non aggiungere acqua alla vasca. Solo in caso di pesca accidentale, dunque, è possibile intervenire direttamente sull'esemplare, mantenendo comunque il contatto con la Capitaneria.

Cosa fare se si trova una tartaruga marina morta? Una tartaruga morta richiede le stesse attenzioni di una tartaruga ferita. Se si dovesse trovare un esemplare senza vita, è fondamentale contattare la Capitaneria di porto, la quale si metterà in contatto con l'Asl del posto. A questo punto saranno loro a preoccuparsi di rimuoverla dalla spiaggia per motivi sanitari. Non solo: l'Asl potrebbe anche procedere un un'autopsia, così da capire le ragioni della morte.