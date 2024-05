Prima di scoprire cosa fare se trovi un cane abbandonato però non dimenticarti di unirti al nostro canale Whatsapp per essere sempre aggiornati su salute e benessere e di seguirci su Instagram per conoscere storie e curiosità dal mondo degli animali.

Cosa fare se si trova un cane abbandonato ? Agire nel modo giusto in questi casi è essenziale per garantire la sicurezza e la salute dell'animale. Alcune scelte infatti potrebbero mettere in pericolo il cane oppure annullare la possibilità che torni dalla sua famiglia legittima.

Chi trova un cane cosa deve fare?

Mantieni la calma

Usa tono e postura giuste

Avvicinati con cautela

Metti al sicuro il cane

Chiama le autorità competenti

Per prima cosa mantieni la calma e cerca di valutare la situazione. Se il cane ti sembra inquieto, vaga senza una meta e annusa i passanti in cerca di aiuto, non corrergli incontro. Rischieresti solo di spaventarlo e di farlo scappare.

Piuttosto prova a richiamare la sua attenzione con dolcezza. Parlagli piano e usando grande delicatezza. Poi accucciati, mettendoti al livello del suo sguardo e tendi la mano verso di lui, tenendo il palmo verso l'alto.

Evita movimenti bruschi e rumori improvvisi. Una volta che ti sarai avvicinato cerca di improvvisare un guinzaglio di fortuna. In questo modo riuscirai a tenere al sicuro il cane, evitando di metterlo in situazioni di pericolo.

Poi accompagnalo in un'area sicura e segnala la situazione. Se il cane non ha una targhetta identificativa e sembra abbandonato contatta direttamente il proprietario. Chi chiamare? Puoi contattare la Polizia Municipale che ha l'obbligo di intervenire per legge, proprio come i Servizi Veterinari delle ASL.

Per fare in modo che l'intervento sia efficace e repentino prova a contattare le autorità più competenti in base al luogo del ritrovamento. Se il cane abbandonato si trova vicino ai binari ferroviari chiama la Polfer, ossia la Polizia Ferroviaria.

Se il ritrovamento è avvenuto in autostrada oppure su strade che si trovano fuori dai centri abitati, puoi rivolgerti alla Polizia Stradale. Mentre se il cane è in pericolo oppure si trova in zone particolari come alberi, cunicoli o tetti, contatta i Vigili del Fuoco.