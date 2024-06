Lasciare il luogo dell'incidente, dunque, non è un'opzione. Bisogna che tu scenda dall'auto e ti accerti subito della situazione. Se si tratta di un animale di piccola taglia, con una leggera ferita e che puoi portare in pochi minuti in un ambulatorio veterinario , prendilo e conducilo subito in questo luogo.

Cosa si rischia se si investe un animale?

Multa;

Denuncia.

Il Codice della strada è molto chiaro a riguardo. Nel caso tu abbia investito un animale, che sia domestico, come un cane o un gatto, selvatico, protetto o da reddito, vi è l'obbligo di fermarsi e prestare o chiamare immediatamente soccorso. In questo modo potrà subito allertarsi la rete di soccorso di competenza.

Per chi non rispetta l'obbligo di soccorso, o non allerta le autorità competenti (specie in caso di animali selvatici) sono previste multe che vanno da 389 euro a 1.559 euro in caso di partecipazione diretta all'incidente. Non finisce qui, devi sapere che anche per chi vede e non si ferma e non interviene è prevista una multa, seppur più lieve. Lo stesso dicasi per il passeggero dell'auto colpevole.

È tuo dovere, infatti, in quel caso, prendere il numero della targa e comunicarlo alle Forze dell'ordine, affinché siano applicate le giuste sanzioni. Si può, però, incappare anche nel reato di maltrattamento di animali, e dunque, in una denuncia, quando oltre a non prestare soccorso impedite ad altri di farlo. Si sfocia in un reato penale.