Cosa fare se si viene a contatto con una medusa? Se si viene a contatto con una medusa, come prima cosa bisogna evitare di toccare la parte interessata. È poi opportuno lavare la zona con acqua salata e non dolce, rimuovere eventuali residui con una pinzetta, evitare di grattare o strofinare la pelle e consultare un medico in caso di reazioni gravi.

L’approccio con la medusa: come comportarsi? In generale, è sempre un buon consiglio quello di evitare, nel limite del possibile, l'approccio con le meduse. Godere appieno della loro presenza, in modo sicuro e rispettoso dell'ambiente marino che abitano, magari per scattare una foto a distanza di sicurezza, richiede una serie di accorgimenti come una buona distanza dalla creatura e, soprattutto, un'attenzione particolare alle sue punture urticanti.

Cosa fare se si vede una medusa? Restare calmi

Evitare il contatto con l'animale

Mantenere una distanza di sicurezza

Segnalare la presenza di sciami alle autorità competenti

Se spiaggiata, provare in sicurezza a ributtarla in mare Con il costante innalzamento della temperatura dei mari e degli oceani, aumentano anche le probabilità di imbattersi in una di queste creature mentre siamo in acqua o in spiaggia, magari sul bagnasciuga. Quando si avvista una medusa in prossimità, è fondamentale mantenere la calma e evitare il contatto diretto con l'animale. In particolare, è consigliabile mantenere una distanza di sicurezza, evitando di avvicinarsi troppo per osservarla da vicino. Le meduse, nonostante la loro bellezza, possono rappresentare un pericolo a causa delle loro cellule urticanti, quindi è importante osservarle con cautela e rispetto. Se invece ci si trova davanti a un cosiddetto "sciame" di meduse, ovvero un numero abbastanza consistente di questi animali, il consiglio è quello di contattare la Capitaneria di porto al numero 1530, che deciderà nel caso come intervenire. Se però abbiamo assistito, ad esempio, allo spiaggiamento di un esemplare, possiamo provare in sicurezza, utilizzando strumenti come un retino o una paletta, a ricollocarla in acqua. In alternativa, se dovessimo trovare delle meduse sulla riva e non avessimo modo di restituirle al loro habitat, è consigliabile segnalare l'evento alle autorità competenti per la gestione della situazione.

Come scappare da una medusa? Chi si è accidentalmente avvicinato troppo ed è entrato in contatto con una medusa, dovrebbe allontanarsi lentamente e con movimenti calmi, nel tentativo di non irritare ulteriormente la pelle. Evitare i movimenti bruschi e, soprattutto, il panico: il dolore potrebbe davvero essere forte, ma è importante non peggiorare la situazione con gesti affrettati o dettati dalla paura. Inoltre, è fondamentale evitare di nuotare vicino agli sciami o di avvicinarsi troppo, mantenendo sempre una distanza di sicurezza e scongiurando il rischio di ulteriori contatti.

Come si difende la medusa? I tentacoli della medusa sono cosparsi di cnidociti i quali, in caso di allerta, rilasciano dei piccoli arpioni contenenti veleno, che possono causare irritazioni cutanee o, in alcuni casi, danni più gravi. Una medusa attacca se si sente minacciata o in qualche modo in pericolo. Bisogna sapere però che queste cellule funzionano una volta sola, dopodiché hanno bisogno di tempo per rigenerarsi.