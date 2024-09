Cosa fare se mamma gatto non si fida di te?

Come capire se mamma gatto non si fida di te? Si tiene a distanza

Nasconde i suoi cuccioli

Li sposta lontano da te

Soffia quando ti avvicini. Se mamma gatto non si fida di te dovresti notare alcuni comportamenti evidenti. Potrebbe tenersi a distanza e osservarti con occhi diffidenti, mantenendo le orecchie abbassate e la coda tra le zampe. Un segnale chiaro è sicuramente quando nasconde i suoi cuccioli o li sposta lontano da te. Nei casi più eclatanti potrebbe persino soffiare o quando ti avvicini troppo a loro. Per guadagnare la sua fiducia, dovrai rispettare i suoi spazi e mostrarti paziente, offrendole cibo e attenzioni senza forzarla. I gatti sono animali diffidenti e tendono a studiare molto i padroni ma l'atteggiamento si acutizza nelle femmine e in special modo nelle mamme.

Come fare in modo che mamma gatto si fidi di te? Non avvicinarti troppo rapidamente;

Abbi pazienza;

Dedicagli del tempo;

Non affrettare i tempi. Anche se prima del parto mamma gatto era amichevole, subito dopo potrebbe cambiare atteggiamento. In questo caso bisogna, sostanzialmente, ripetere gli stessi gesti che si fanno all'inizio quando si tenta di guadagnarsi la fiducia di qualsiasi altro gatto. Uno degli errori più comuni è cercare di avvicinarsi troppo rapidamente; i felini sono animali indipendenti e territoriali e con la maternità il loro concetto di spazio personale può "restringersi", quindi forzare il contatto fisico può farli allontanare. Quando ti avvicini fallo lentamente: mostrare rispetto per i suoi confini aiuterà a creare un clima di fiducia. Evita assolutamente gesti bruschi o tentativi improvvisi di toccarla o prendere in braccio lei e i suoi cuccioli; quando ti avvicini, fallo lentamente e con movimenti calmi. Se decide di starti vicino, lascia che sia lei a iniziare il contatto fisico.

In che modo posso aiutare mamma gatto a fidarsi? Studia il suo linguaggio comunicativo;

Crea un legame con cibo o gioco e interazioni quotidiane. I gatti comunicano usando molto il linguaggio del corpo è quindi importante saperlo interpretare. Se tiene la coda alta e dritta, è probabile che si senta sicuro e curioso mentre in caso venga abbassata o sia rigida dovrai comprendere la sua paura. Non cercare di toccarlo o avvicinarti troppo quando il gatto mostra segni di stress, indipendentemente dalle tue buone intenzioni, sia che si tratti del tuo gatto o di un randagio. Il cibo è un mezzo potente per conquistarlo: offrigli del cibo gustoso, come croccantini o piccoli bocconcini, senza forzarlo. Inizia mettendolo a una certa distanza da te, e man mano riduci la distanza in modo che si senta a suo agio ad avvicinarsi sempre di più. Devi sapere che ogni gatto ha il suo ritmo e non puoi pensare di affrettare le cose; è importante non avere fretta e non interpretare eventuali rifiuti come un fallimento. Essere costanti nelle interazioni quotidiane, è sicuramente un elemento in più.

Come capire se un gatto si fida di te? Uno dei segni più evidenti di fiducia è il suo desiderio di stare vicino a te; un gatto che si avvicina volontariamente, si struscia contro le tue gambe o si siede accanto dimostra di sentirsi al sicuro nella tua presenza. Se ti permette di toccarlo, accarezzarlo, e magari addirittura ti mostra la pancia, significa che ha raggiunto un alto livello di fiducia, poiché si tratta di una zona vulnerabile per i felini. I gatti che si fidano spesso ti fissano e sbattono lentamente le palpebre, un gesto chiamato "bacio del gatto", che indica rilassamento e affetto.

Perché la mamma gatta piange? Richiamo dei cuccioli;

Comunica ansia e stress;

Ha bisogno di aiuto o attenzione;

Ha dolore. La mamma gatto piange, o meglio miagola in continuazione, con l'obiettivo di comunicare: dopotutto quello è uno dei vocalizzi più chiari che può emettere. Tra i motivi per cui lo fa c'è il bisogno di richiamare i cuccioli che si allontanano, si nascondono e iniziano ad esplorare. Anche ansia e preoccupazione potrebbero manifestare stress nel gatto che utilizza il miagolio per esprimersi. Non meno importante il bisogno di attenzione: potrebbe aver bisogno di aiuto, soprattutto se si sente molto affaticata e non ha modo di trovare a sufficiente cibo per sé e quindi per poter allattare adeguatamente i cuccioli. Potrebbe anche essere una manifestazione di dolore fisico, in tal caso se hai questo sospetto la cosa migliore da fare è contattare il veterinario.

Quanto ci mette un gatto a fidarsi? Non esiste una risposta univoca, tutto dipende dal background del gatto e dal legame che ha con te. Quando si tratta di una gatta non domestica, i tempi potrebbero essere più lunghi ma se si tratta di un gatto che hai adottato e hai a casa con te le tempistiche potrebbero abbreviarsi. Tieni in considerazione che la gravidanza rende iperprotettiva la mamma gatta, che quindi potrà tendere ad essere un po' più schiva del solito, soprattutto se sei un nuovo membro della sua cerchia conoscitiva.