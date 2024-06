Come comportarsi se il coniglio ha caldo? Il coniglio ha caldo d'estate e tende a soffrire molto a causa delle alte temperature. Per questo motivo accorgimenti come cambiargli l'acqua con una certa frequenza e mettergli a disposizioni fonti di freddo, come una coperta bagnata o una bottiglia di ghiaccio avvolta in un panno, possono davvero fare la differenza.

Come capire se un coniglio soffre il caldo? Respiro affannoso

Naso umido

Occhi rossi

Narici rosso scuro

Bocca bluastra

Orecchie calde Il colpo di calore rappresenta un grave pericolo per i conigli d'estate. Per questo è essenziale imparare a riconoscere i segnali per capire se l'animale soffre il caldo. Se il coniglio è infastidito dalle temperature alte potrebbe presentare una respirazione affannosa e naso umido. Le orecchie tendono a scaldarsi, gli occhi si arrossano, mentre le narici e la bocca diventano rosso scuro oppure bluastre. In questo caso agisci immediatamente: strofina sulle orecchie del ghiaccio, poi avvolgi l'animale in un telo umido. Se il coniglio dopo tutto questo ti sembrerà ancora sofferente prova a bagnarlo con dell'acqua fresca, senza esagerare e con estrema delicatezza. Poi posiziona l'animale in un angolo tranquillo, mettendogli a disposizione una riserva d'acqua da bere. Non appena riconosci i sintomi del colpo di calore, attivati subito per contattare il veterinario mentre provi a rinfrescarlo con i metodi che ti abbiamo suggerito.

Come rinfrescare un coniglio in estate? Congela una bottiglietta d'acqua e avvolgila in un panno

Bagna le orecchie del coniglio

Cambia spesso l'acqua della ciotola

Offrigli frutta e verdura fresche La prima cosa da fare è congelare una bottiglietta d'acqua e avvolgerla in un telo, lasciandola nella zona in cui tende a sdraiarsi il coniglio. In questo modo l'animale riuscirà a rinfrescarsi con facilità. Inumidisci leggermente le orecchie del coniglio, facendo sempre attenzione a non farci entrare dentro dell'acqua. I conigli usano le orecchie per disperdere il calore, dunque rinfrescandole l'animale avrà un immediato sollievo. Ricordati di cambiare spesso l'acqua nella ciotolina, assicurandoti che sia pulita e fresca. Cura anche l'alimentazione dell'animale: offrigli verdure ricche d'acqua e fresca (ma assolutamente non fredde di frigo) come insalata romana, insalata riccia, insalata belga, scarola, valeriana, indivia, torciglione, zucchine, peperoni, cetrioli e pomodori. Largo spazio pure alla frutta come mela, melone, mango, kiwi, anguria senza semi, pesca, ciliegia, fragola e albicocca. Facendo sempre attenzione alle quantità per non esagerare con gli zuccheri.

Come non far soffrire il caldo al coniglio? Congela una mattonella

Usa una bottiglietta d'acqua congelata

Cambia spesso l'acqua

Evita le esposizioni alle aree troppo ventilate Avvolgi una bottiglietta d'acqua congelata con un asciugamano o due ghiaccioli su un tappetino. Il coniglio si sdraierà accanto a questi oggetti, leccandoli per rinfrescarsi. Bagna le orecchie con dell'acqua fresca, partendo dall'attaccatura della testa sino alla punta, in alternativa avvolgici intorno un fazzoletto bagnato e strizzato bene. Un altro rimedio utile? Rimedia una mattonella oppure una piastrella, puliscila con attenzione poi mettila nel frigo per qualche ora. Quando sarà fresca ricordati di metterla a disposizione del coniglio. Cambia spesso l'acqua che c'è nel beverino oppure nella ciotola, assicurandoti che sia fresca durante tutto il giorno. Offri all'animale anche frutta e verdura fresca. Ricordati inoltre di non lasciare mai l'animale sotto la luce diretta del sole e senza degli angoli ombreggiati o riparati. I conigli infatti non sudano dunque sono maggiormente soggetti a soffrire di colpi di calore. Ciò è dovuto al fatto che non riescono a eliminare il calore interno. Riserva se possibile una zona ventilata all'alloggio del coniglio, evitando sempre di puntare il condizionatore o il ventilatore direttamente sull'animale, evitando che possa ammalarsi. Procurati mattoni forati e bottigliette d'acqua in plastica. Metti le bottigliette in freezer e quando saranno abbastanza fredde posizionale sotto oppure dentro i buchi dei mattoni. Il coniglio si sdraierà vicino ai mattoni oppure sopra, godendosi la sensazione di fresco. In alternativa puoi sostituire le bottiglie con dei ghiaccioli per borse frigo.