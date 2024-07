Se il gatto scappa in vacanza , è importante agire tempestivamente e iniziare a cercarlo subito, coinvolgendo i proprietari della struttura ricettiva e tutte le persone disposte ad aiutare. Generalmente i gatti non si allontanano molto durante le prime ore della fuga, quindi è fondamentale cercare con molta attenzione e con un certo metodo, cercando di non perdere la lucidità nonostante la difficoltà del momento.

Per attirarlo si può lasciare la sua lettiera all'esterno e portare con sé del cibo umido (più odoroso dei croccantini) durante le operazioni di ricerca. Avvisare tutti i vicini e chiedere aiuto (anche tramite sociale volantini con descrizione dettagliata da appendere nelle vicinanze) è una buona idea: quando si tratta di cercare un gatto che vuole nascondersi gli occhi non sono mai troppi.

Solitamente, un gatto che si allontana non fa molta strada, almeno nell'immediato: se vi state chiedendo cosa fare se il gatto scappa in vacanza , quindi, la risposta è iniziare subito a cercarlo . In un ambiente sconosciuto lontano da casa, il micio potrebbe non avere riferimenti e cercare rifugio in anfratti nascosti e insospettabili, come fitti cespugli o armadietti dei contatori. I nostri amici sono molto agili, per cui non bisogna dimenticare di cercare in alto, tra alberi e tettoie.

Come si ritrova un gatto smarrito?

Ricerca mirata;

Collaborazione di vicini e autorità;

Utilizzo di odori familiari;

Social e volantini;

Microchip;

Perseveranza.

Per trovare un gatto, bisogna pensare come un gatto: la strada non è l'unica superficie che si può sfruttare per spostarsi, gli spazi angusti non sono un problema e un piccolo buco su una recinzione può essere sufficiente per darsi alla fuga. Quando un gatto scappa mentre si è in vacanza, l'unica cosa da fare è cercare di ripercorrere i suoi possibili passi, a cominciare dalle immediate vicinanze.

La ricerca deve essere mirata e metodica, per essere sicuri di non dimenticare niente: a quanto ne sappiamo, un gatto può benissimo trovare riparo all'interno di un divano o sotto il passaruota di un'auto parcheggiata. Non possiamo lasciare nulla al caso. Per attirarlo, possiamo sfruttare i loro potentissimi sensi: i gatti sono attratti dagli odori familiari, perciò può essere molto utile lasciare la lettiera usata, i suoi giocattoli preferiti o gli indumenti con il tuo odore in luoghi strategici.

La cosa migliore da fare è informare quanto prima tutte le persone che potrebbero averlo visto, senza dimenticare di chiedere aiuto tramite i social e volantini da lasciare nelle vicinanze del luogo. Se passa qualche giorno e ancora non si hanno notizie, non bisogna disperare: i gatti possono tornare anche dopo diverso tempo. E potrebbe sempre succedere che qualcuno lo trovi prima di noi e decida di portarlo da un veterinario: in quel caso, il microchip permetterà di risalire ai dati del proprietario e tutto finirà per il meglio.