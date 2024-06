Cosa fare se il gatto porta a casa topi e uccellini?

Cosa fare quando il gatto porta la preda?

Rimuovere la preda quando viene abbandonata;

Operare uno scambio;

Individuare attività alternative.

Come abbiamo accennato, sgridare il gatto in questa situazione è la scelta peggiore. Bisogna invece ricordare che, secondo il linguaggio felino, l'ingresso in casa con topi o uccellini morti (o quasi morti) è una dimostrazione d'affetto. In natura, infatti, il gatto porta ai suoi cuccioli le prede cacciate, con l'intento di condividerle.

Teoricamente la cosa migliore da fare sarebbe in qualche modo ignorare il "dono" fino a quando il gatto non perderà interesse e la abbandonerà. È importante che la preda portata in casa non gli venga sottratta con forza o che venga gettata via mentre il gatto guarda, perché il felino potrebbe prenderlo come un segno di sfida o di rifiuto.

Se sta guardando, è meglio optare per uno scambio equivalente, offrendo ad esempio del cibo. Infine, occorrerebbe individuare altre attività, in casa o fuori, che possano distrarlo e stancarlo, evitando che si dedichi alla caccia in seguito.