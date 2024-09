Cosa fare se il gatto ha mangiato una lucertola?

Perché ai gatti piacciono le lucertole? Il gatto ama cacciare le lucertole perché i loro movimenti rapidi e guizzanti stuzzicano il suo istinto predatorio innato. Si tratta di un retaggio ancestrale che, nonostante la selezione, è ancora profondamente radicato dentro di loro. Si tratta di una spinta innata, dettata dalla voglia di giocare e non dalla fame, il più delle volte.

Gatto ha mangiato lucertola: che sintomi può avere? In rari casi, si possono verificare disturbi allo stomaco dovuti ai parassiti e ai batteri che infestano la lucertola. In linea generale i gatti amano cacciare le lucertole e la loro ingestione, totale o parziale, non causa quasi mai problemi. Si tratta per il felino di un passatempo che, tante volte, finisce con una lucertola morta, a malapena mordicchiata, e dimenticata là dove il gioco è finito. Cacciare le lucertole, per il gatto, è un gioco che asseconda il suo istinto più profondo: quello del cacciatore. Di conseguenza molto spesso il divertimento termina quando (purtroppo) la lucertola viene presa e uccisa, ovverosia "smette di muoversi". Esistono però alcuni casi in cui dettati da fame, curiosità o altro in cui la lucertola viene anche divorata. Ebbene, se normalmente si tratta semplicemente di un apporto supplementare di nutrienti, in alcuni casi le lucertole possono essere veicolo di batteri o parassiti. Specialmente quando decide di farne una scorpacciata e mangiarne più di una. Tra i sintomi di un'infezione parassitaria si trovano una rapida perdita di peso, diarrea cronica e inappetenza. In alcuni casi, molto rari e molto poco probabili, le parti della lucertola possono ostruire l'apparato digerente del felino e causare blocchi intestinali. Se noti dei segnali anomali, è fondamentale contattare il veterinario.

Cosa succede se il mio gatto mangia un geco? In rari casi, si possono verificare disturbi allo stomaco dovuti ai parassiti e ai batteri che possono infestare il geco. Nella maggior parte dei casi quando il gatto mangia un geco ha semplicemente integrato la sua dieta con qualcosa di diverso, e non accadrà niente di spiacevole. Potrebbe accadere che si verifichi un episodio di vomito dovuto alle parti non perfettamente digeribili dell'animale, ma in linea di massima si tratta di un evento innocuo. Tuttavia, esistono alcuni rari casi in cui il geco si rivela veicolo di parassiti o batteri. Potresti accorgertene perché il gatto vomita più volte, sperimenta episodi di diarrea frequente o diventa letargico e inappetente. In questo caso, naturalmente, è fondamentale contattare il veterinario.

Perché i gatti portano le lucertole? Spesso i gatti portano a casa le lucertole morte (o presunte tali) come dono alla loro famiglia, per contribuire al sostentamento alimentare di casa. Insomma: non solo asseconda il suo istinto di cacciatore, ma si serve anche di questi animali (così come accade spesso con uccellini e topolini di campagna) per portare a casa un dono e contribuire, a modo suo, al bilancio domestico. Si tratta naturalmente di un'eventualità non del tutto piacevole per il padrone, ma che non dovrebbe essere scoraggiata: è un atto d'amore felino nei confronti dei suoi esseri umani. In altre parole, non sgridare il gatto per aver portato a casa un animale morto: l'ha fatto per dimostrarti il suo amore.

Come fare a capire se il gatto ha ingerito qualcosa? Malessere generale;

Letargia;

Perdita di appetito;

Nausea;

Salivazione eccessiva;

Vomito, talvolta con presenza di sangue;

Diarrea con presenza di sangue;

Perdita di equilibrio. Se il gatto è abituato a uscire di casa e avventurarsi in campagna, solo lui potrà davvero sapere quello che arriverà a mangiare. Detto ciò, i gatti sono molto selettivi su quello che mettono in bocca: lo annusano, lo leccano e, se il sapore è sufficientemente piacevole, lo mangiano. È raro, dunque, ma non impossibile, che un gatto mangi qualcosa che non dovrebbe. Detto ciò, quando il gatto rientra dalle scorribande esterne può valere la pena tenerlo d'occhio per un po'. Se ha ingerito qualcosa di innocuo, il suo comportamento sarà perfettamente normale. Se invece manifesta sintomi gastrointestinali o si nota un generale malessere, è importante monitorare i sintomi e tenere pronto il numero del veterinario, specialmente se si notano rapidi peggioramenti.