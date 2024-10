Cosa fare se il gatto graffia i mobili?

Come mai il gatto graffia i mobili? Il gatto graffia sui mobili perché è un'abitudine del tutto naturale per i felini. È una parte importante della toeletta e gli permette di mantenere sane le unghie. Ovviamente può essere un fastidio (e un danno) per noi, di conseguenza è bene anche sapere come rimediare.

Quali mobili graffiano i gatti? Mobili in legno;

Superfici verticali porose. I gatti tendono a graffiare mobili con specifiche consistenze, perché sono quelli che permettono loro di curare le unghie in modo efficace. Uno dei modi per evitare l'esperienza dell'arredo graffiato è scegliere di conseguenza e optare per superfici quanto più possibili lisce. In alternativa occorrerà proteggere i mobili con fogli d'alluminio o usando detergenti e spray repellenti.

Come far smettere il gatto di graffiare? Distrarre il gatto con dei giochi;

Acquistare un tiragraffi;

Stancarlo molto durante il giorno. Andando all'atto pratico, per far sì che il gatto smetta di graffiare occorre innanzitutto distrarlo con dei giochi: bacchette, tubi e palline possono essere una soluzione, perché rivolgono la sua attenzione altrove. Potreste provare con una pallina che rotola sul pavimento o con un giocattolo che pende da un codino. Il gatto tenterà di afferrarli, divertendosi. Utilissimo è il tiragraffi, oggetto che permette al felino di mantenere le unghie in salute e di fare del sano stretching a favore di muscoli, tendini e articolazioni.

Come sgridare il gatto quando graffia? Non urlate;

Non inseguitelo;

Rimanete fermi se per lui è un gioco;

Usate un tono di voce deciso e secco. Anche se l'istinto è quello di rimproverare duramente il gatto per fargli capire che il suo comportamento è sbagliato, non è l'atteggiamento giusto. I gatti non percepiscono il rimprovero allo stesso modo degli esseri umani, dunque urla, inseguimenti o gesti troppo eccessivi possono solo creare dei problemi. Se volete sgridarlo in modo efficace, cercate in primis di capire se per lui si tratta di un gioco. Se è così, avvicinatevi e rimanete fermi accanto a lui quando lo fa. In questo modo capirà che non è il momento di giocare e cercherà altro da fare. Usate anche un tono di voce deciso e pronunciate un no secco: questo può essere un evidente segnale che il suo comportamento è sbagliato. Un'altra cosa da fare se il gatto graffia è prenderlo delicatamente e spostarlo altrove. Pian piano capirà che non avete gradito la sua azione. Proponete giochi alternativi e ricordate sempre di gratificarlo con un premio quando il suo comportamento è corretto.

Perché i gatti grattano sui mobili? Mantenere in salute le sue unghie;

Marcare il territorio;

Fare esercizio;

Manifestare un disagio. All'inizio abbiamo sottolineato che che graffiare i mobili è un comportamento del tutto normale per i gatti, perché gli permette di mantenere le unghie in salute. Questa azione consente di ammorbidire le unghie, rimuovere la parte esterna e affilare gli artigli. Ecco perché bisogna agire con cautela, se vogliamo modificare questa loro abitudine. Quando i gatti vivono all'aperto, hanno a disposizione oggetti di legno come alberi o staccionate, che amano graffiare. In casa, gli oggetti che più si avvicinano al legno sono proprio i mobili con superfici verticali. Ecco perché i gatti graffiano le gambe del tavolo o gli stipiti delle porte, o ancora sedie e divani. Ci sono però delle altre cose da sapere: il graffio è anche un modo per marcare il territorio. Facendolo, infatti, il gatto rilascia anche feromoni che indicano ad altri felini la sua presenza. Inoltre i gatti grattano sui mobili per allenare i muscoli e fare dello stretching. Imparare ad interpretare il linguaggio del gatto è un modo per comprendere quali siano le sue esigenze. Un gatto che gratta sui mobili potrebbe manifestare un disagio verso un cambiamento che è stato apportato alle sue adorate abitudini, un ambiente nuovo o una nuova presenza in casa, come un altro animale o un bambino.

Come proteggere le porte dai graffi del gatto? Pulire i graffi esistenti;

Usare un tiragraffi;

Adoperare uno spray repellente. Disabituare il gatto a grattare sui mobili non è un'impresa impossibile. Tra i bersagli preferiti ci sono le porte e le gambe dei tavoli. Un modo per proteggere le porte dai graffi del gatto è quello di pulire le graffiature esistenti con acqua calda o sapone. Quando il gatto gratta su un oggetto, rilascia delle impronte di odore che lo fanno stare bene, quindi è portato a tornare in quel punto. Se lavate via questo odore, probabilmente il gatto cercherà un altro modo per rifarsi le unghie. Ecco che viene in soccorso ancora una volta il tiragraffi. Spesso il gatto lo rifiuta, ma provate ad abituarlo gradualmente all'uso di questo oggetto. Mettetelo vicino alla cuccia e cambiate spesso il tipo. Ne esistono diversi modelli, per esempio a colonna, a tappetino, a parete. Il gatto è un animale che si annoia facilmente e avere delle alternative potrebbe tenere le unghie lontano dai vostri mobili e dalle porte. Ancora, non sottovalutate gli spray repellenti.