Cosa fare se il cane ti sveglia presto al mattino?

Il cane ci sveglia presto al mattino perché ama rispettare la propria routine e non fa deroghe. Se durante la settimana, per esempio, è abituato ad alzarsi presto per la sua passeggiata, pretenderà che accada anche durante il weekend. Si tratta di un animale che ha bisogno di regole e di orari fissi , ma ci sono anche dei modi per posticipare semplicemente di un'oretta l'inizio della giornata.

Salvo alcuni casi specifici che potrebbero nascondere altre motivazioni, le ragioni per cui il cane si attiva al mattino presto sono molto basici: ha fame o sete, ha urgenza di uscire per espletare i suoi bisogni o più comunemente è abituato a fare la sua passeggiata mattutina molto presto durante la settimana, dunque non ci sono sabato, domenica o festivi che tengano.

Se ciò avviene una volta ogni tanto non è un problema, mentre se comincia a essere un'abitudine fissa è meglio consultare il veterinario per capire se l'animale domestico ha bisogno di ulteriori stimoli durante la giornata.

Oltre alla fame, alla sete, ai bisogni fisiologici e alle abitudini potrebbe esserci un altro motivo per cui il cane inizia ad attivarsi presto al mattino: il giorno prima, per qualche ragione, è stato particolarmente sedentario dunque adesso è iperattivo avendo bisogno di sfogare le sue energie sia fisiche che mentali.

Potrebbe anche essere che abbia semplicemente voglia di coccole o di attenzioni dopo la notte, che per lui è comunque un momento di quiete e inattività. Se il temperamento del proprio animale è docile, è più frequente che sia questo il modo di chiedere al proprietario di dare il via alla giornata.

I cani lavorano molto per associazione, dunque se il nostro animale inizia a leccarci al mattino potrebbe essere perché ha sentito il suono della sveglia e ha capito che sta arrivando il momento di metterci in piedi. Per lui questo istante è una festa: in linea di massima infatti il cane lecca il padrone per dimostrargli affetto, gratudine ed emozione .

Perché il cane abbaia la mattina presto?

Per sottolineare il suo bisogno di attenzioni;

Per sottolineare un'urgenza o una necessità.

Il cane abbaia per farsi sentire e in un condominio può essere un problema. Il linguaggio del cane è prevalentemente non verbale, ma per lui abbaiare è il modo migliore per farsi sentire dal suo papà umano. Se una bella leccatina sul viso, una zampata in piena pancia o qualsiasi altra tipologia di sveglia non hanno funzionato, darà libero sfogo alla propria voce.

Può anche essere, inoltre, che il proprio cane faccia la guardia in maniera magistrale e che lanci l'allarme ogni volta che sente un rumore sospetto o che qualcosa lo insospettisce. In tutti i casi, una corretta socializzazione è il giusto compromesso per garantire una convivenza pacifica a tutti, umani e animali.