Cosa fare se il cane morde un altro cane?

Cosa si deve fare se il cane morde un altro cane? Se il cane morde un altro cane occorre innanzitutto non intervenire in maniera irruenta per evitare che la situazione degeneri e separare i due animali con attenzione. In seguito occorre valutare i danni e agire tenendo conto delle responsabilità civili e penali che il proprietario ha nei confronti di terzi. In questi casi sarebbe bene avere un'assicurazione per animali domestici, che copra eventuali spese.

Cosa fare se un cane viene morso da un altro cane? Bisogna prendere il controllo della situazione;

Si deve controllare che il cane non abbia ferite. A prescindere dal fatto di essere il proprietario del cane aggredito o di quello responsabile dell'aggressione, è importante interrompere il conflitto senza mettere a rischio la propria incolumità. Bisogna proteggersi, infatti, da entrambi: anche la vittima, per paura, potrebbe diventare pericolosa. Una volta allontanati gli animali, vanno calmati parlando loro con un tono di voce pacato e, se privi di guinzaglio e museruola, vanno create le condizioni di sicurezza per loro e per eventuali altri soggetti presenti.

Si deve prestare primo soccorso se il cane morde un altro cane? Sì, prestare le prime cure e aiutare è fondamentale in caso di lesioni. Vanno controllate, prima di tutto, le zone più esposte come il tartufo e gli occhi. Va visto se ci sono perdite di sangue, da dove provengono e di che entità sono: tamponare eventuali ferite insieme al padrone dell'animale ferito può essere decisivo per salvargli la vita. Se le condizioni sono gravi, i primi minuti sono determinanti. Il cane, infatti, va portato alla clinica veterinaria più vicina. Sarà lo specialista a fare una visita approfondita, anche con l'ausilio di strumenti diagnostici, e a stabilire la prognosi e le cure più adeguate.

Cosa rischia un cane che morde un altro cane? Le conseguenze, se un cane attacca un altro cane, cambiano in base ai danni (di lieve o maggiore entità) e alle conseguenze. Se l'attacco provoca la morte della vittima, le ripercussioni possono riguardare non soltanto la responsabilità civile, ma anche quella penale. Nel nostro Paese non c'è l'obbligo di abbattimento del cane, nemmeno nel caso in cui il proprietario venga denunciato e sottoposto a processo. L'iter invece prevede che l'animale venga sottoposto a una visita da parte dell'ASL. Il veterinario dovrà controllare i documenti identificativi e che le vaccinazioni siano in ordine. Soltanto se ritenuto necessario dallo specialista, si può iscrivere il cane nel registro degli esemplari ritenuti pericolosi. In questo caso, dovrà indossare museruola e guinzaglio ogni volta che esce. Nei casi di lesioni molto gravi o di morte della vittima dell'aggressione, possono essere resi obbligatori la quarantena domiciliare di 10 giorni e un percorso di riabilitazione con un educatore cinofilo certificato.

Cosa rischia il proprietario di un cane che morde? Di dover pagare un risarcimento danni;

Di dover rispondere di una responsabilità penale. Secondo l'articolo 2052 del codice civile "il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale , sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito. Questo vale sia per le razze considerate pericolose che per qualsiasi altro cane o animale da compagnia. Inoltre viene ritenuto responsabile il proprietario o il custode dell'esemplare che attacca per primo. Nel caso di un randagio, quindi senza microchip, i danni possono essere richiesti al Comune competente. Se viene riconosciuto il cosiddetto "caso fortuito", e cioè un evento naturale non dipendente dalla volontà del cane, il proprietario non viene considerato responsabile. Un esempio è se l'animale scappa spaventato da un temporale e, in preda alla paura, morde un altro cane. Si tratta però di eventualità estremamente rare.

Quali sono le conseguenze più gravi per il proprietario? Qualora il cane aggredito dovesse morire a causa dell'aggressione subita, il proprietario dell'esemplare responsabile può essere accusato del reato di omicidio colposo previsto dall'articolo 590 del codice penale. Infatti, "chiunque cagioni ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a 309 euro". E ancora: "Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da 123 a 619 euro, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da 309 a 1.239 euro". Infine, se il cane viene aizzato contro un'altra persona, il padrone deve rispondere di omicidio volontario oppure lesioni personali dolose. L'animale viene infatti considerato alla stessa stregua di un animale. La legge prevede anche il reato di omessa custodia, anche in assenza di aggressione. A regolarlo è l'articolo 672 del codice penale: "Chiunque lasci liberi, o non custodisca con le debite cautele, animali pericolosi da lui posseduti, o ne affidi la custodia a persona inesperta, è punito con la sanzione amministrativa da 25 a 258 euro.