Cosa fare se il cane morde qualcuno?

Quando il cane morde qualcuno, cosa bisogna fare? Se si viene morsi da un cane o il proprio cane morde una persona bisogna per prima cosa occuparsi della ferita: è necessario lavarla e disinfettarla, eventualmente recarsi in ospedale per valutare il danno e sarà il personale sanitario ad occuparsi di una terapia antibiotica. Bisogna poi indagare sul motivo per cui l'animale ha reagito in quel modo, contattare un educatore e chiedere un supporto per fare in modo che il cane, adulto o cucciolo che sia, impari a controllare gli impulsi e non aggredisca le persone. Infine, si dovrebbero avviare tutte le pratiche relative all'assicurazione.

Se un cane morde una persona viene soppresso? No: solo se si tratta di casi reiterati il cane viene posto sotto osservazione. Se il cane morde all'improvviso qualcuno chiaramente viene effettuata una denuncia e il proprietario risponde personalmente del danno; di recente, ai danni fisici e materiali si sono aggiunti quelli psicologici e più che mai l'assicurazione sugli animali domestici risulta preziosa. Se l'animale ha più volte messo in atto questo comportamento provocando danni anche gravi, viene messo sotto osservazione. Il sequestro e la soppressione avvengono solo quando la pericolosità è comprovata da esperti. La soppressione non è affatto comune in Italia, anzi piuttosto rara per fortuna. Dopo il morso alcuni veterinari esperti e educatori analizzano e osservano il cane che rimane rigorosamente nel proprio contesto a meno che non ci si trovi in una situazione di evidente pericolo per l'animale o per i proprietari. Dopo un'attenta analisi dell'atteggiamento, della quotidianità e un approfondimento su quanto accaduto si pronunciano eventualmente suggerendo un percorso rieducativo ed eventuali altre accortezze per il benessere dell'animale e non solo.

Cos'è l'assicurazione per animali domestici? Facciamo una piccola digressione per spiegare che l'assicurazione per animali domestici rappresenta una garanzia per ottenere un rimborso riguardo le spese veterinarie effettuate per l'animale, ma anche i possibili contenziosi o il pagamento dei danni causati dal cane o dal gatto a cose, persone o altri animali. Ha un funzionamento simile a quello di tutte le altre assicurazioni. Ogni anno il proprietario dell'animale versa un premio (che sarà mensile o semestrale) alla compagnia. In questo modo potrà coprire i danni causati dal cane a cose o persone. Inoltre avrà diritto ad un rimborso per le spese legate alla salute dell'animale (con alcune esclusioni). L'assicurazione tutela il proprietario sia se il cane morde altri cani sia se morde altre persone.

Cosa succede al cane se morde una persona? Tutto dipende dal contesto. Se il cane morde qualcuno ed è al guinzaglio è sotto la nostra responsabilità, bisognerà essere disponibili a risarcire i danni e affidarsi ad un educatore cinofilo per correggere il comportamento; Se il cane morde qualcuno ma non è sotto il nostro controllo perché è scappato la responsabilità civile e penale è comunque a carico del proprietario; se viene morso un intruso che è entrato in casa e la reazione aggressiva è proporzionale e non aizzata dal proprietario non sarà necessario sborsare alcun risarcimento.

Cosa succede se un cane morde un altro cane? Difficilmente si riesce a risalire chi sia da ritenere il responsabile o il colpevole di una rissa tra cani, anche in questo caso avere un'assicurazione e soprattutto offrirsi e rendersi disponibile di gestire la situazione è imprescindibile. Chiaramente ci sono alcune casistiche in cui ci possono essere delle aggravanti: ad esempio quando il proprio cane è libero, non al guinzaglio e senza museruola e ne aggredisce un altro, magari con un'evidente disparità in termini di forza e taglia.

Cosa succede se un cane morde persona in una proprietà privata? Non si viene denunciati se un malintenzionato viene morso all'interno della proprietà;

L'unico caso in cui si rischiano denunce è se il cane viene esortato dal padrone ad intervenire. Il cane è un animale territoriale, perciò tende a difendere i confini della propria casa e del proprio giardino. Quando una persona che viene recepita come pericolo invade lo spazio e non si ferma agli abbai e ringhi, il cane può mordere. Si tratta di istinto e in questo caso la legge non tutela il ladro o il malintenzionato ma l'animale e il relativo proprietario, poiché la reazione è naturale e soprattutto proporzionata. Le cose possono andare diversamente se è il proprietario che, in seguito ad un addestramento, esorta il cane ad aggredire l'intruso non facendolo fermare e provocando ferite multiple o aggravate. La legge non obbliga neppure ad apporre il cartello di presenza di un cane; come si è espressa più volte la Cassazione non c'è alcun vincolo che imponga l'esposizione dell'avviso "attenti al cane".

Il morso di un cane si denuncia all’ASL? Che si tratti di un morso tra cani o tra un cane e una persona il veterinario e il pronto soccorso sono obbligati a fare denuncia di "cane morsicatore" all'ASL che richiederà un intervento tempestivo con una sorta di "arresto domiciliare" di almeno 10 giorni per l'animale. Durante questa finestra di tempo un medico ASL specializzato si occuperà della visita, intervenendo poi con apposite raccomandazioni o un percorso di rieducazione obbligatorio.