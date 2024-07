Cosa fare se il cane mangia la sabbia?

Perché il cane mangia la sabbia? Il tuo cane potrebbe mangiare la sabbia poiché percepisce gli odori intrisi al suo interno (alghe, pesci, crostacei e altre creature marine). Il altri casi, potrebbe soffrire di una condizione chiamata Pica. Questa patologia è un disturbo alimentare del cane che comporta il consumo di alimenti non digeribili. È molto pericolosa per i nostri amici a quattro zampe quindi rivolgetevi subito al veterinario per saperne di più. Il cane che mangia la sabbia è uno dei principali pericoli estivi.

Cosa succede se il cane mangia la sabbia? Diventa irrequieto;

Inizia ad ansimare;

Prova dolori addominali;

Può avere un blocco intestinale;

È colpito da disidratazione, vomito e stipsi. Quando un cane mangia la sabbia, potremmo non accorgerci nell'immediato delle conseguenze. Ma il nostro amico potrebbe avvertire il dolore causato dall'ingestione di sabbia in seguito. Con o senza vomito, il cane avrà la nausea. Potrebbe diventare o irrequieto o letargico e perdere l'appetito. Inizierà ad ansimare, a sembrare disidratato e potrebbero seguire problemi intestinali. Se noti che il tuo cane presenta uno di questi sintomi, consulta immediatamente un veterinario. Il tuo cane avrà bisogno di alcuni test diagnostici per determinare il suo stato di salute, come radiografie ed esami del sangue.

Come togliere la sabbia ai cani? Usa delicatamente un panno bagnato e passalo intorno e all'interno della bocca del tuo cane se lo sorprendi a mangiare la sabbia. Possiamo prevenirlo fornendogli molta acqua in spiaggia, dei giochi e distrazioni che non accumulino sabbia (come un frisbee) e intervenire immediatamente rimuovendola dalla sua bocca quando cerca di mangiarla. Diamogli sempre da mangiare su un asciugamano in una ciotola pulita, riducendo al minimo possibile il contatto con la sabbia.

Cane mangia sabbia: quali sono i rimedi? Pulisci con cura la sua bocca;

Portalo via dalla spiaggia;

Visita il veterinario per gli accertamenti del caso;

Possibile intervento chirurgico. La quantità di sabbia che il tuo cane ha ingerito determina quale trattamento sarà necessario. I cani che hanno mangiato solo una piccola quantità di sabbia potrebbero aver bisogno di essere monitorati dal padrone per alcuni giorni per essere sicuri che non avranno complicazioni. Per i cani che hanno mangiato una maggiore quantità di sabbia, probabilmente saranno necessari trattamenti più invasivi. Se il tuo animale domestico ha mangiato una quantità moderata di sabbia, il veterinario vorrà eseguire dei raggi X per vedere se la sabbia sta causando ostruzioni nell'intestino o nello stomaco. Gli animali domestici che non presentano blocchi in formazione dovranno ricevere liquidi sottocutanei o endovenosi e potrebbero essere prescritti loro farmaci antinausea e antidolorifici. I cani che necessitano di liquidi verranno tenuti in ospedale durante la notte nella maggior parte dei casi per essere osservati nel caso si sviluppino complicazioni.

Che succede se i cani hanno mangiato troppa sabbia? I cani che hanno mangiato molta sabbia e non rispondono a questi trattamenti o gli animali domestici che hanno dei blocchi che si sono formati avranno bisogno di un intervento chirurgico. Questa procedura rimuoverà la sabbia dall'intestino e controllerà eventuali danni allo stomaco. Gli animali che devono sottoporsi ad un intervento chirurgico dovranno rimanere nell'ospedale veterinario almeno per alcuni giorni per essere monitorati attentamente. Ci sono molte possibili complicazioni che possono sorgere a causa dell'ingestione di sabbia e qualsiasi intervento chirurgico addominale può portare con sé dei rischi.

Il cane ha mangiato la sabbia: perché vomita? Il cane vomita perché ha ingerito un corpo estraneo, come per esempio la sabbia, e il suo corpo tenta di proteggerlo al blocco intestinale. Infatti, la sabbia è pesante e quando si compatta nell'intestino, l'intero tratto intestinale può bloccarsi. Il cibo e l'acqua non potranno passare allo stomaco per la digestione e il cane mostrerà segni di malessere già dopo poche ore.

Che cos’è la Pica? La Pica è un disturbo alimentare a causa del quale un cane mangia costantemente oggetti che non sono alimenti, come la sabbia. Un cane deve ingerire l'oggetto, non solo masticarlo, affinché sia ​​considerato tale. Metallo, plastica, stoffa, spazzatura, sassi, carta, sporco e feci sono oggetti non nutrizionali comuni che i cani affetti da Pica ingeriscono. Alcuni cani consumeranno qualsiasi oggetto non alimentare con cui entrano in contatto, ma altri sceglieranno ogni volta lo stesso tipo di oggetto. La Pica è generalmente considerata un'abitudine psicologica, ossessivo-compulsiva, ma può essere il risultato di una condizione medica o di una cattiva alimentazione.