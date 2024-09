Cosa fare se il cane ha mangiato una lucertola?

Che succede se il cane ha mangiato una lucertola? Se il cane ha mangiato una lucertola è probabile che non succeda niente. C'è però la possibilità che il cane sviluppi disturbi gastrointestinali o, peggio, contragga una parassitosi (le lucertole sono vettori di Salmonella, tra le altre cose). L'unica cosa da fare, quindi, è cercare di tenere sotto controllo il cane per individuare tempestivamente eventuali sintomi, come vomito o stitichezza.

Perché i cani mangiano le lucertole? Istinto predatorio;

Gioco;

Noia e frustrazione. La prima ragione che porta i cani a cacciare e mangiare le lucertole è il loro forte istinto predatorio. Anche se si destreggia elegantemente tra spazzole e dispenser automatici di cibo, il nostro cane resta un discendente del lupo, e la caccia fa parte del suo istinto. I cani che vivono in casa raramente cacciano piccoli mammiferi, limitandosi a infierire su insetti e piccoli rettili come le sfortunate lucertole, tra le prede preferite. La lucertola, poi, con i suoi balzi veloci dettati dal terrore, finisce inevitabilmente con l'intrattenere il cane, che può vivere l'esperienza di caccia come un gioco molto divertente (perdipiù con ricompensa finale). Quello di cacciare e mangiare piccoli animali è un comportamento piuttosto normale per un cane, che risuona con il suo modo di vivere in natura. Un cane che non ha la possibilità di passare abbastanza tempo fuori, potrebbe sviluppare una specie di ossessione per la caccia alle lucertole: in quel caso, potrebbe trattarsi di un comportamento che lo aiuta a sfogare noia e frustrazione.

Cani e lucertole: è davvero pericoloso mangiarle? L'ingestione di una lucertola potrebbe non avere alcuna conseguenza, ma è importante non abbassare la guardia: se il cane ha mangiato una lucertola o peggio ancora tende a mangiarne diverse, potrebbe sviluppare dei disturbi gastrointestinali anche gravi. Senza contare il fatto che le lucertole sono portatrici di diversi parassiti, tra cui la Salmonella e l'Angiostrongylus vasorum. Se il cane inizia a mostrare sintomi come vomito, febbre o letargia, quindi, è bene portarlo immediatamente dal veterinario. Perciò la caccia alle lucertole è un'abitudine da scoraggiare quanto prima: se è vero che le specie presenti in Italia non sono particolarmente tossiche per il nostro animale, è altrettanto vero che potrebbero trasmettergli un'infezione batterica da trattare quanto prima. Ogni lucertola mangiata non fa che aumentare questi rischi, è quindi importantissimo che il cane capisca che le lucertole non si mangiano. Una buona strategia è quella di insegnargli i comandi "lascia" e "dammi".

Come capire se il cane ha qualcosa nello stomaco? Vomito;

Dolore addominale;

Eccessiva salivazione;

Perdita di appetito;

Stitichezza o diarrea;

Affanno. Quando un cane ingerisce un corpo estraneo digeribile, come quando mangia la carta o una pianta non tossica, generalmente non succede niente. Se però si tratta di un oggetto velenoso o in grado di ferirlo (per esempio perforando lo stomaco o occludendo l'intestino), allora inizieranno a mostrarsi dei sintomi piuttosto tipici, primi tra tutti il vomito. Se il cane non vomita, però, stimolarlo a farlo non è sempre una buona idea: potrebbe aver ingerito un oggetto tagliente o troppo grosso da rigurgitare, e finiremmo col fare ancora più danni. Se si ha il sospetto che il cane abbia ingerito un oggetto pericoloso, è fondamentale tenerlo sott'occhio e contattare immediatamente il veterinario.

Cosa succede se il cane mangia un geco? Generalmente, i gechi che si trovano in Italia non sono pericolosi per i nostri cani. O meglio, sono pericolosi nella misura in cui, come le lucertole, sono possibili vettori di parassiti o batteri (prima tra tutti la Salmonella). La situazione è diversa nel caso in cui il cane abbia mangiato un geco esotico che tenevamo come animale domestico: alcune specie, infatti, possono essere tossiche o causare reazioni allergiche al nostro cane. In ogni caso, se un cane mangia un geco è importante tenerlo sotto osservazione per qualche settimana, facendo attenzione all'eventuale comparsa di sintomi di malessere come vomito, diarrea e inappetenza.