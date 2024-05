Cosa fare se il cane ha caldo di notte?

Prima di capire di più e nel dettaglio su come i cani soffrano il caldo , soprattutto di notte , e i sintomi da tenere in considerazione vi ricordiamo di unirvi al nostro canale Whatsapp per aggiornamenti e approfondimenti sul mondo pet, della salute e del benessere e il profilo Instagram di MypersonalPet , imperdibile per gli amanti degli animali.

Erroneamente, moltissime persone sono convinte che i cani non abbiano problemi in relazione alle temperature, tanto che ancora oggi c'è chi pensa che possano vivere soltanto all'esterno sia durante l'estate che durante l'inverno. In realtà, nonostante questi animali domestici abbiano una pelliccia che li aiuta nella termoregolazione , soffrono eccome quando ci sono delle variazioni di temperatura.

Come dare sollievo al cane dal caldo?

Dagli una quantità adeguata di acqua fresca;

Mantieni una temperatura interna non eccessiva;

Usa un tappetino refrigerante;

Crea zone d'ombra quando è all'aperto;

Offri gelati o snack congelati per cani;

Bagna il cane con acqua fresca;

Utilizza il condizionatore;

Limita l'attività fisica.

Come avrete capito, tra i pericoli estivi per i cani ci sono le temperature elevate: esistono però tante le attività che si possono fare per iniziare a dare sollievo ad un cane che soffre il caldo, soprattutto nelle ore notturne.

Un animale in sofferenza per le temperature elevate, potrebbe incorrere in patologie importanti ma il più delle volte è debilitato, stanco e molto irritabile. Per dargli sollievo ci sono diverse azioni che possono essere compiute: partendo, ovviamente, dalla corretta idratazione fornendogli acqua fresca (attenzione, non fredda!) e in una giusta quantità.

Acquistare un tappetino refrigerante può essere un'altra idea così come dargli snack congelati o gelati apposta per loro: attenzione a non dare il gelato per umani, rientra tra gli alimenti vietati che un cane non dovrebbe mai mangiare.

In casa provate poi a mantenere una temperatura non eccessivamente alta, eventualmente aiutandovi con condizionatori e ventilatori.

Un rimedio sempre valido è anche quello di bagnare i cuscinetti del cane che risultano una delle zone più termoregolatrici per l'animale. Attenzione poi durante il giorno evitando di uscire nelle ore più calde, e ovviamente mantere un temperamento più calmo e meno attivo nelle stesse fasce.