Cosa fare se il cane beve acqua del water?

Non è detto che se il cane beve l'acqua dal water succeda qualcosa di grave, ma in generale può rappresentare un pericolo. Ecco allora che il consiglio dei veterinari è quello di fare in modo che abbia un'alternativa valida. L'obiettivo è neutralizzare le ragioni per le quali ricerca l'acqua del bagno, in maniera tale che vada dove il proprietario ha posizionato la ciotola con l'acqua giusta per lui.

Perché il cane beve l'acqua del water?

L'acqua del water è più fresca;

Il cane è attratto da fiumi, torrenti e ruscelli;

La porcellana non altera il sapore dell'acqua.

Anche se non ci sono ancora teorie scientifiche che spieghino perché il cane beve l'acqua del water, nel corso degli anni, osservando il suo comportamento e studiando le caratteristiche 'ambientali' del bagno, si è arrivati a questa conclusione.

L'acqua che rimane in fondo alla tazza dopo aver tirato lo sciacquone è per forza più fresca di quella che ristagna nella ciotola. Questo è vero soprattutto d'estate e se non si ha l'abitudine di cambiarla spesso: un consiglio, questo, che danno tutti gli specialisti per prevenire il colpo di calore e per far più felice il proprio animale domestico.

Un'altra spiegazione è da ricercare nel Dna: gli animali che vivono allo stato brado o che sono a contatto con la natura sono attratti dall'acqua che scorre nei fiumi, nei ruscelli e nei torrenti. Anche in questo caso è più fresca e pulita. Così - se l'animale ha accesso al rubinetto, al water o al bidet – è portato a preferire l'acqua che non ristagna e non si riscalda come quella presente nella ciotola di plastica.

Anche il materiale in cui si decide di versare un elemento così dissetante, infatti, è importante. Lo è sia in termini di gusto che di temperatura. Oltre a cambiare spesso l'acqua, è importante preferire le ciotole di porcellana o di acciaio alle altre presenti in commercio.

Il segreto, comunque è quello di osservare il linguaggio del cane, vedere cosa fa più spesso, cosa ricerca e cercare di darglielo. A meno che, ovviamente, questo non leda la sua salute e metta a rischio la sua incolumità. La parola d'ordine è sicurezza.